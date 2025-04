Indicação pede ação técnica urgente com tubos para a RO-420, entre Buritis e Jacinópolis

Uma indicação parlamentar encaminhada ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) solicita, em caráter de urgência, uma equipe para avaliar a necessidade de instalação de mais tubos no aterro do Rio Jaci, localizado no km 45 da RO-420. O trecho liga o município de Buritis ao distrito de Jacinópolis, em Nova Mamoré, e enfrenta dificuldades de trafegabilidade nesse período chuvoso. O pedido enviado ao poder executivo nesta semana é do deputado estadual Delegado Lucas (PP).



Segundo o parlamentar, a situação nessa rodovia estadual demanda uma intervenção técnica urgente para garantir o livre acesso da população e motoristas que dependem da via para deslocamento, transporte de cargas e acesso a serviços essenciais.





“A falta de estrutura adequada no aterro do Rio Jaci tem causado transtornos diários aos moradores e produtores rurais da região. É necessário que uma equipe do DER vá ao local, avalie a situação e, se constatada a necessidade, instale novos tubos para garantir o escoamento da água e o tráfego seguro de veículos”, defendeu Lucas.



Além do impacto na mobilidade da população, o trecho da RO-420 é estratégico para o transporte de insumos e produtos agrícolas, sendo uma das principais rotas de ligação entre comunidades rurais e a área urbana, tanto de Buritis quanto de Nova Mamoré.



As chuvas recorrentes na região têm provocado alagamentos e erosões, comprometendo a integridade da estrada e colocando em risco a segurança dos motoristas e motociclistas. O parlamentar reforçou que esse pedido, enviado ao diretor-geral do DER, Éder André Fernandes Dias, se soma a outras ações de seu mandato voltadas à infraestrutura e segurança viária.





“Investir em melhorias nas estradas é garantir acesso, dignidade e segurança para quem vive e produz em Rondônia. Estamos atentos às demandas da população e buscamos soluções junto ao governo do estado”, finalizou.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar