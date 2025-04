Ezequiel Neiva vistoria obras de ampliação da UTI do Hospital Regional de Vilhena

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) participou de vistoria nas obras de reforma e ampliação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena. A obra, que visa melhorar a infraestrutura e a qualidade do atendimento no local, está sendo realizada com um investimento de R$ 2 milhões, recursos provenientes de uma emenda individual do parlamentar.



A iniciativa atende a uma demanda dos vereadores Rose Batista da Saúde (União Brasil) e Pedrinho Sanches (Podemos), para ampliar os serviços de atendimento para a população da região. “A reforma e ampliação da UTI do Hospital Regional de Vilhena são mais uma etapa de um esforço contínuo para oferecer um atendimento de saúde de qualidade para toda a população da região”, disse o parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO Parlamentar aproveitou para acompanhar de perto as obras do HospitalRegional de Vilhena (Foto: Nilson Nascimento)

Ezequiel Neiva destacou o impacto positivo da obra no atendimento à saúde dos pacientes que necessitam de internação. “Estamos acompanhando de perto as obras de reforma e ampliação da UTI, que passará de 17 para 20 leitos, além da reforma dos leitos existentes. Esse investimento é essencial para melhorar o atendimento aos munícipes de Vilhena e de toda a região”, afirmou o deputado.



O secretário Municipal de Saúde, Wagner Borges, também participou da vistoria e enfatizou os avanços que a nova UTI trará. “O que há de mais moderno será utilizado nos equipamentos e nos leitos. A nova UTI contará com boxes separados e equipamentos de última geração, o que representará um grande avanço para Vilhena. A obra está sendo realizada em um tempo recorde e será concluída em 60 dias”, afirmou.



A ampliação da UTI não só beneficiará a cidade de Vilhena, mas também atenderá a demanda de municípios do Cone Sul e de todo o estado de Rondônia. Para Ezequiel Neiva, a agilidade na execução das obras é um exemplo de comprometimento com a saúde pública. “Quero parabenizar a Prefeitura de Vilhena pelo trabalho árduo e pela rapidez na execução. Em 60 dias, estaremos de volta para acompanhar a entrega da obra, e, com certeza, o município e a região terão muito a ganhar com essa melhoria”, concluiu o deputado.





Texto: Alexandre Almeida | Jornalista

Fotos: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar