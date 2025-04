Eyder Brasil defende convocação de aprovados no concurso para oficiais da Polícia Militar de Rondônia

Durante sessão na Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado estadual Eyder Brasil (PL), presidente da Comissão de Segurança Pública, defendeu a convocação dos aprovados no concurso público para oficiais da Polícia Militar. Segundo o parlamentar, o déficit de efetivo já supera 220 vagas, o que reforça a urgência do chamamento.



Eyder Brasil destacou que tem recebido, em seu gabinete, aprovados de diversas regiões do estado, tanto da capital quanto do interior, e que muitos deles estão prontos para iniciar a formação. “São pessoas que se prepararam, estudaram, dedicaram tempo e recursos. Não podemos deixar esse potencial esperando, enquanto a população pede mais segurança nas ruas”, afirmou o deputado.



O parlamentar também alertou para a necessidade de abertura de novas academias de formação, o que permitirá ao Estado atender à demanda crescente sem comprometer a qualidade do treinamento oferecido aos futuros oficiais. “Sem a estrutura necessária, mesmo com a convocação, esses profissionais não terão onde se formar. É preciso planejamento, investimento e compromisso com a segurança da população”, reforçou.



A expectativa é que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), avalie a possibilidade de convocação, considerando a demanda atual e a importância de fortalecer a atuação da Polícia Militar em todo o território rondoniense.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar