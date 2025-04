Ouro Preto do Oeste: agricultores recebem R$ 300 mil por meio de emenda parlamentar autorizada pela deputada Cláudia de Jesus

Um pagamento de recursos via emenda parlamentar, autorizado pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), foi realizado para a Associação de Produtores Rurais Estrela D’Alva do Oeste (Aspredal), localizada na cidade de Ouro Preto do Oeste. O valor é de R$ 300 mil, que deve ser utilizado na compra de um trator agrícola, uma grade aradora, uma carreta agrícola e uma caçamba hidráulica. A entidade está situada na zona rural, no distrito de Rondominas.



“A cidade de Ouro Preto é um polo forte de geração de emprego e renda, a partir da agricultura familiar. Com esse investimento, esperamos que os agricultores tenham mais capacidade de produção e mecanização da lavoura para atender ao mercado consumidor. Temos feito um esforço, por meio do mandato, para estimular a permanência das famílias no campo, de modo que a sociedade tenha, cada vez mais, acesso a alimentos naturais e saudáveis”, disse a deputada. A emenda parlamentar foi uma solicitação para a deputada do senhor José Aparecido dos Santos, presidente da organização.



Resultados esperados



O recurso foi repassado para a Aspredal por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). O investimento da deputada beneficiará mais de 120 famílias que fazem parte da associação. A expectativa é de aumento na produtividade da oferta de forrageiras em 10%, incremento na atividade leiteira de até 30%, redução de custos em 10%, aumento da renda dos agricultores em 15% e recuperação de áreas degradadas em 20 propriedades.



De acordo com os associados, o propósito é, ao longo de cinco anos, reduzir em 90% o uso de adubos químicos. “Haverá aumento da ciclagem de nutrientes e consequente diminuição da necessidade de mão de obra para conservação, pois, com um melhor manejo, haverá menos ervas daninhas, além de maior fixação biológica de nitrogênio, contribuindo para a sustentabilidade das propriedades rurais atendidas ao longo do tempo", diz a direção da Associação.



Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar