Luís do Hospital é nomeado vice da Frente Parlamentar do Cooperativismo

Com o compromisso de fortalecer a economia solidária e ampliar o apoio institucional ao setor produtivo rural, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital assumiu a vice-presidência da Frente Parlamentar do Cooperativismo de Rondônia (Freencoop-RO), lançada oficialmente nesta terça-feira (4) durante reunião da Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO).



A nova frente, presidida pelo deputado Pedro Fernandes, tem como objetivo promover políticas públicas voltadas ao cooperativismo, criando um ambiente de diálogo permanente entre o Poder Legislativo, os produtores e as entidades representativas do setor.



Durante a reunião de instalação, o deputado Luís do Hospital destacou sua atuação na fundação de uma cooperativa de produtores de leite em Jaru, organizada a partir da união de cinco associações rurais. Segundo ele, a experiência resultou na criação de um mini laticínio, que permite aos produtores comercializar sua produção com maior rentabilidade e autonomia.



“Eu vi de perto como o cooperativismo pode transformar vidas. Montamos uma estrutura simples, mas eficiente, e os produtores passaram a ter um retorno mais justo pelo seu trabalho. Por isso, estou totalmente comprometido com essa frente. É uma causa que representa o futuro do campo com dignidade e renda”, afirmou o parlamentar.



Com mais de 100 cooperativas registradas na Organização das Cooperativas do Brasil em Rondônia (OCB-RO), o estado já se consolida como referência nacional no setor. A avaliação foi feita pelo presidente da entidade, Salatiel Rodrigues, que destacou o papel estratégico das cooperativas no desenvolvimento econômico de Rondônia durante seu pronunciamento na reunião.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar