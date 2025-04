Ieda Chaves cumpre agenda com o projeto “Pé na Estrada” em Ji-Paraná e Presidente Médici

Pé na Estrada. Com o compromisso de estar junto à população, ouvindo demandas e necessidades, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) iniciou ontem uma semana de agenda em diversos municípios de Rondônia. Desde então, tem tido compromissos com lideranças políticas, representantes de associações, gestores e vereadores.



Na última segunda-feira (7), a primeira parada foi em Ji-Paraná. Por lá, esteve em reuniões com o prefeito Affonso Cândido (PL), secretários e a vereadora Dra. Rosana (NOVO), uma das defensoras da causa animal. “Tivemos a oportunidade de dialogar sobre as diversas demandas do município e tratar de pautas importantes, contribuindo com soluções reais por meio de ações parlamentares que atendam às necessidades”, disse a parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Durante o bate-papo, foi reiterado o compromisso feito com a aquisição de um veículo (furgão e adaptações), orçado em R$ 150 mil, e ainda o repasse para a realização da 43ª Exposição Agropecuária de Ji-Paraná (Expojipa), através da Associação Rural de Rondônia (ARR), no valor de R$ 157 mil.



Presidente Médici



Já na cidade de Presidente Médici, o encontro foi com o vice-prefeito Marlon Vicente (PRTB) e demais secretários, além de representantes da Associação de Assistência Animal Miu Patas e Focinhos. A pauta principal foi a destinação de recursos à entidade para fortalecer a atuação na causa pet.



Cronograma



Nesta terça-feira (8), a agenda municipalista segue com compromissos em Rolim de Moura e Nova Brasilândia. “Estamos mapeando e sistematizando as necessidades dos municípios. Nosso gabinete está de portas abertas para todos os 52 municípios com o foco em incentivar e colaborar com o desenvolvimento de Rondônia como um todo”, finalizou Ieda Chaves.



Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Divulgação