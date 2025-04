Mais uma associação de produtores rurais de Alta Floresta é beneficiada com emenda do deputado Jean Oliveira

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Bom Futuro (ASPROBOMF), localizada na Linha 156 com 60, em Alta Floresta d’Oeste, foi contemplada nesta terça-feira (8/4) com uma máquina de beneficiar (pilar) café, adquirida por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 151 mil destinada pelo deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Jean Oliveira (MDB).



Este é mais um investimento que reforça o compromisso do parlamentar com a agricultura familiar. No final de março, outras duas associações do município também foram beneficiadas: a ASPROL (Associação dos Pequenos Produtores Rurais), da Linha 152 com a Linha 60, recebeu uma moderna recolhedora de café, no valor de R$ 365 mil; já a ASPRUCAS (Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Castanheiras), localizada na Linha 42,5 km 10, foi contemplada com uma recolhedora de café e uma carreta agrícola hidráulica, totalizando R$ 403,9 mil em investimentos.



De acordo com o deputado Jean Oliveira, os recursos destinados têm como objetivo fortalecer a economia local por meio da valorização da produção agrícola. “As associações nos apresentaram suas demandas e, com muito trabalho e compromisso, conseguimos atendê-las com emendas parlamentares. Em nome do presidente da ASPROBOMF, João Augusto da Cruz, reafirmo nosso apoio incondicional à agricultura familiar. Também agradeço, de forma especial, ao governador Coronel Marcos Rocha, que tem sido um parceiro fundamental no desenvolvimento do setor produtivo, demonstrando compromisso com os nossos produtores rurais e com o fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia”, destacou Jean Oliveira.



O parlamentar reforçou ainda que seu gabinete permanece à disposição para ouvir e atender às necessidades do setor produtivo. “Nossa equipe, tanto na capital quanto nos escritórios locais, está preparada para auxiliar os produtores rurais com agilidade e eficiência”, concluiu.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar