Assembleia Legislativa cria Frente Parlamentar do Cooperativismo de Rondônia

A Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Rondônia realizou nesta terça-feira (08/04), a primeira reunião da Frente Parlamentar do Cooperativismo de Rondônia (Freencoop-RO). O objetivo é apoiar, incentivar e desenvolver o cooperativismo, criando um espaço democrático para o debate de ações e políticas públicas voltadas ao setor.



A Frente é composta pelos deputados estaduais Pedro Fernandes (PRD), que preside o grupo; Dr. Luís do Hospital (MDB) vice-presidente; Delegado Lucas (PP); Cirone Deiró (União Brasil); Cassio Goes (PSD); Claúdia de Jesus(PT); e Ismael Crispin (MDB).



O deputado Pedro Fernandes, que presidiu o encontro, passou a palavra ao deputado Ismael Crispin que é um grande defensor do sistema cooperativista. Ele destacou que em Rondônia as cooperativas de crédito têm contribuído para o desenvolvimento estadual.



“Rondônia é uma terra que dá certo. A cooperativa de crédito chegou e deu certo! Todos os dias, municípios estão recebendo um sistema novo desse tipo de cooperativa. Algumas localidades possuem várias delas, o que prova que Rondônia dá certo. A minha luta é para que a gente avance no sistema de cooperativismo para outros setores”, declarou.



O presidente de Feencoop, Pedro Fernandes, também concordou que entre os sete ramos do cooperativismo em Rondônia, são as cooperativas de crédito que tem mostrado um crescimento mais rápido e forte.



“Ele (cooperativismo de crédito) está robusto e caminha a passos largos. Com essa frente parlamentar vamos dar uma ênfase no agronegócio, principalmente, na bacia leiteira. Somos fortes no associativismo e precisamos dar o passo rumo ao cooperativismo, pois, vai profissionalizar, trazer organização para os negócios. Vai segurar o homem do campo no campo, com renda digna e qualidade de vida”, declarou.



Gratidão



Quem falou sobre a experiência que teve com o cooperativismo, foi o deputado Luís do Hospital. Ele contou que ajudou a fundar a cooperativa dos produtores de leite em Jaru, com a união de cinco associações rurais.



“Nós montamos um mini laticínio para que eles entreguem a produção na cooperativa e tenham um ganho maior nessa atividade. Então, é importante apoiarmos e podem contar comigo, pois, vamos nos dedicar à frente parlamentar”, frisou.



O deputado Cássio Gois participou do encontro de forma online. Ele ressaltou a importância da criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo. O parlamentar disse que a Freencoop é a realização do sonho.



“Estou na expectativa que nesses próximos dois anos de mandato apresentaremos resultados robustos pela frente parlamentar. É mais uma força que o cooperativismo rondoniense terá tendo a Assembleia Legislativa ao lado do cooperado”, afirmou.



O presidente da Organização das Cooperativas do Brasil em Rondônia, Salatiel Rodrigues, reafirmou o papel das cooperativas e a importância da criação da Freencoop. Ele ressaltou que essas instituições contribuem para o desenvolvimento de nosso Estado.



“Hoje temos mais de 100 cooperativas na OCB em Rondônia. Atualmente, somos referência nacional em cooperativismo. Se formos resumir em uma palavra para a Assembleia Legislativa, a palavra é gratidão. O deputado, senador ou governador que fizer pelo cooperativismo será divulgado. Esse dia de hoje, ficará marcado na história de Rondônia. Muito obrigado”, finalizou.



Texto: Ivan Frazão | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO