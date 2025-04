Jean Oliveira atende solicitação dos vereadores Aldair Leite e Tico do Posto e garante recuperação da Avenida Brasil e Rua Jorge Teixeira em Santa Luzia

Atendendo a um pedido dos vereadores Aldair Leite (presidente da Câmara Municipal) e Tico do Posto, o deputado estadual Jean Oliveira (MDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, intermediou, junto ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a recuperação da pavimentação asfáltica da Rodovia-383 (RO-383), (Avenida Brasil e Rua Jorge Teixeira de Oliveira), perímetro urbano de Santa Luzia d’Oeste.



Os trabalhos foram executados pela equipe da 4ª Usina de Asfalto do DER, sediada em Rolim de Moura. A ação incluiu a manutenção superficial da pavimentação asfáltica da RO-383, com serviços de fresagem em áreas deterioradas, seguidos da aplicação de emulsão asfáltica do tipo RR e de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), garantindo mais segurança e trafegabilidade aos motoristas, conforme informou o gerente regional do DER, Thiago Moreira.



Foto: Reprodução/ALE-RO



O deputado Jean Oliveira agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha por atender ao pedido e destacou a parceria com os vereadores. “Quero agradecer ao governador Coronel Marcos Rocha e à equipe do DER por atenderem esse importante pedido. A recuperação da RO-383 no perímetro urbano de Santa Luzia era uma demanda urgente, trazida com muita responsabilidade pelos vereadores Aldair Leite e Tico do Posto. Essa união de esforços mostra como o trabalho em conjunto entre Legislativo e Executivo gera resultados para a população”, afirmou Jean Oliveira.



O vereador Aldair Leite destacou que a iniciativa representa o compromisso com a população. “Essa conquista é fruto do nosso trabalho em parceria com o deputado Jean Oliveira, que sempre tem dado atenção às demandas de Santa Luzia. A recuperação da pavimentação asfáltica das principais vias de acesso do município é fundamental para a mobilidade urbana e para a segurança de todos que utilizam essa via”, disse o presidente da Câmara.



Foto: Reprodução/ALE-RO



O vereador Tico do Posto também reforçou a importância da ação. “Agradecemos ao deputado Jean Oliveira por interceder junto ao Governo e ao DER, e também ao nosso governador Marcos Rocha por entender a necessidade e autorizar com agilidade o serviço. Quem ganha com isso é o povo de Santa Luzia”, afirmou.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar