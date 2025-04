Deputada Dra. Taíssa solicita ativação de centros cirúrgicos e melhorias no atendimento à gestantes em Costa Marques

Em reunião com o secretário estadual de Saúde, Coronel Jefferson, e com o prefeito de Costa Marques, Fabiomar, a deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) reforçou a importância de reativar os dois centros cirúrgicos e o Centro Obstétrico do município. Na ocasião, a parlamentar solicitou ao Estado uma avaliação técnica para viabilizar a reforma das estruturas e estudar a possibilidade de uma parceria público-privada (PPP) para sua ativação.



Segundo a deputada, o município já conta com estrutura física adequada, que poderia ser utilizada de forma eficiente para atender às demandas cirúrgicas da população local. “Costa Marques tem uma estrutura que pode ser facilmente utilizada para o funcionamento dos centros cirúrgicos. Isso traria inúmeros benefícios para a população, que atualmente enfrenta dificuldades no acesso a procedimentos médicos,” destacou.



Durante a reunião, Dra. Taíssa também abordou a situação delicada enfrentada por gestantes da região, especialmente em relação ao processo de regulação para o atendimento em São Francisco do Guaporé. Ela ressaltou a importância de garantir um serviço de saúde de qualidade no hospital regional, que atende não só Costa Marques, mas diversos municípios do entorno.



“A população de Costa Marques precisa se deslocar cerca de 110 quilômetros até o hospital regional para receber atendimento. Muitas vezes, esse deslocamento é feito de forma precária, e o município ainda carece de profissionais de saúde e da estrutura que cidades como São Miguel do Guaporé já possuem,” pontuou a parlamentar.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar