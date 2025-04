Deputado Laerte Gomes garante mais de R$ 840 mil para APAE de Ji-Paraná

Nesta semana, o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSD) confirmou o pagamento do recurso no valor de R$ 841.184,40 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Ji-Paraná.



De acordo com o deputado, o valor será investido em obras de reformas estruturais e melhorias do Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), da Apae, como modernização dos espaços, reforma e ampliação das salas, forros, telhado, banheiros, calçadas, área externa, pinturas, entre outros serviços.



“Somos grandes parceiros das APAEs, e em Ji-Paraná não é diferente. Atendendo solicitação do presidente da entidade, Edson Aleotti e de todos seus colaboradores assistenciais, pais e amigos dos excepcionais, eu não poderia deixar de atender essa providência que só dará continuidade a ao belíssimo trabalho que essa grande equipe já faz com muita dedicação, competência, compromisso e respeito”, enfatizou o deputado.



Atualmente, após cada aluno receber atendimento complementar de acordo com as necessidades e especificidades identificadas pela equipe interdisciplinar, a APAE de Ji-Paraná entra com um trabalho que integra ensino e Assistência Social como diagnósticos, orientação familiar, estimulação sensório-motora, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia, Pedagogia, Equoterapia, Hidroterapia, Enfermagem e PediaSuit.



“Além disso, os alunos também recebem atendimentos extras na área de Educação Especial como laboratório de informática, aulas de arte, esporte, cultura e lazer. Ou seja, é mais do que necessário garantirmos que esses alunos tenham um lugar especial para receber toda essa proteção social e garantia de seus direitos”, concluiu o deputado.





Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar