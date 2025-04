Sessão Solene reconhece atuação no combate ao racismo, por iniciativa da deputada Cláudia de Jesus

Com o objetivo de homenagear e reconhecer o trabalho de personalidades e organizações que atuam pela igualdade racial e no combate ao racismo em Rondônia, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) propôs a realização de uma Sessão Solene, que acontecerá nesta quarta-feira (9), às 14h, no Auditório Deputado Amizael Gomes da Silva, na Assembleia Legislativa.



A cerimônia atenderá solicitação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Cepir) e celebra o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, instituído pela ONU.



Durante a solenidade, serão concedidos Votos de Louvor a 115 homenageados. A iniciativa também reforça o compromisso do Parlamento estadual com a promoção dos direitos humanos e com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. “Nosso dever como representantes do povo é reconhecer, valorizar e apoiar quem atua diretamente para combater o racismo. Esta é uma luta de todos nós”, destacou a deputada Cláudia de Jesus.



A deputada também lembrou que foi de sua autoria o projeto de lei que originou a Lei nº 5.732/2024, que reserva no mínimo 20% das vagas em concursos públicos estaduais para negras e negros.



Texto e foto: Assessoria Parlamentar