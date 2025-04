Deputada Dra. Taissa acompanha ações emergenciais do DNIT em áreas alagadas da BR-425, em Guajará-Mirim e Nova Mamoré

Com o avanço das alagações que atingem a região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, no interior de Rondônia, a deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) informou, por meio de vídeo divulgado nas redes sociais, que está acompanhando de perto as ações emergenciais para garantir segurança e trafegabilidade na BR- 425, fortemente afetada pelas chuvas.



A parlamentar destacou que entrou em contato com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado, André, que prontamente atendeu à solicitação. Como resposta imediata, foi iniciada uma operação de recolocação de pedras e britas em pontos críticos da rodovia que foram danificados pelas águas e pelo tráfego pesado. “As pedras e britas já estão no local e as equipes seguem trabalhando nos trechos mais afetados. O objetivo é oferecer mais tranquilidade aos caminhoneiros e demais usuários que precisam passar por ali, mesmo em meio a essa situação tão difícil”, afirmou a deputada.



Além das melhorias emergenciais na pista, Dra. Taíssa também solicitou a sinalização adequada da via, com a instalação de placas de pare e siga, permitindo o tráfego de um veículo por vez nos trechos mais comprometidos. “É uma medida importante para evitar acidentes e garantir que as pessoas não sejam surpreendidas por buracos ou erosões, o que pode levar a perdas materiais e até de vidas”, explicou.



A deputada ressaltou que as ações do DNIT são paliativas, mas essenciais neste momento de emergência, considerando que o nível das águas ainda não baixou e o desvio existente também apresenta dificuldades. “Estamos cobrando soluções, acompanhando tudo de perto e entendendo que todos sofrem com essa situação da natureza que infelizmente não cessa”, declarou. As medidas fazem parte de um esforço conjunto para mitigar os impactos da cheia que afeta não só a infraestrutura, mas também a rotina e o abastecimento das cidades da região.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar