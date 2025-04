Deputado Alex Redano propõe criação do Dia Estadual do Apicultor em Rondônia

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Rondônia o Projeto de Lei que institui o “Dia Estadual do Apicultor”, a ser comemorado anualmente em 23 de setembro. A proposta é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), visa reconhecer a importância da apicultura para o desenvolvimento econômico, ambiental e social do estado.



O projeto estabelece que a data passe a integrar o calendário oficial de eventos de Rondônia, criando um marco anual para homenagear os apicultores e promover ações de valorização da atividade. “A apicultura tem se mostrado uma alternativa sustentável e rentável para milhares de famílias rondonienses. Com essa data, queremos fortalecer a cadeia produtiva do mel e garantir maior visibilidade para quem trabalha com dedicação e compromisso com o meio ambiente”, afirmou o deputado Redano.



ados da Idaron, coletados durante a atualização cadastral de novembro de 2023, revelam que mais de 1.100 propriedades em Rondônia já estão registradas na atividade apícola. O número pode ser ainda maior, já que o levantamento contemplou apenas criadores de animais suscetíveis à febre aftosa. A apicultura está presente em todos os municípios do estado, com destaque para a criação de abelhas com ferrão (Apis mellifera), que corresponde a 84% das propriedades cadastradas. A criação de abelhas-nativas-sem-ferrão (meliponicultura) também é significativa e vem crescendo em várias regiões.



Além de produzir mel, cera, geléia real, própolis, pólen e outros subprodutos, a apicultura desempenha um papel fundamental na polinização de culturas agrícolas, sendo uma grande aliada da produtividade no campo.



Acesso democrático e sustentabilidade



A atividade pode ser praticada por qualquer pessoa com preparo físico e os cuidados adequados, desde que não tenha alergia ao veneno das abelhas. É possível desenvolver a apicultura em áreas arrendadas ou preservadas, o que permite o acesso tanto de produtores rurais quanto de moradores urbanos interessados no setor.



Com o projeto, o deputado Alex Redano pretende abrir caminho para ações futuras de incentivo, como capacitações, feiras, debates e programas voltados à profissionalização e expansão da atividade. “Nosso objetivo é garantir que a apicultura receba o reconhecimento merecido. É uma atividade que gera renda, respeita o meio ambiente e contribui para a segurança alimentar. Contamos com o apoio dos colegas parlamentares para aprovar esse projeto”, concluiu Redano.

Texto: Mateus Andrade | Jornalismo

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO