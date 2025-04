Com apoio do deputado Jean Oliveira, Chupinguaia sediou com sucesso a 1ª etapa estadual da LIMERO de Motocross

Com emenda parlamentar no valor de R$ 130 mil, destinada pelo deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Jean Oliveira (MDB), Chupinguaia foi palco, nos dias 5 e 6 de abril, da abertura do Campeonato Regional Sul de Motocross 2025.



O recurso foi viabilizado junto ao Governo do Estado para garantir a realização do evento, organizado pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (LIMERO). A competição levou emoção e adrenalina ao Cone Sul, batendo recorde de pilotos inscritos e atraindo público de diversas cidades, o que movimentou a economia local, com destaque para o setor hoteleiro, bares, restaurantes e comércios em geral.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Para o deputado Jean Oliveira, o evento simboliza a retomada de um esporte que estava esquecido no estado. “Fui o parlamentar que reconheceu oficialmente a LIMERO como entidade de utilidade pública. Desde então, temos buscado resgatar o motocross em Rondônia. É uma alegria ver essa etapa histórica acontecendo em Chupinguaia, resultado de um compromisso com o esporte e com a população do município”, afirmou.



O parlamentar agradeceu ainda ao governador coronel Marcos Rocha e ao superintendente estadual de Turismo, Gilvan José Pereira Júnior, pela celeridade na liberação dos recursos. “O governador pediu que realizássemos essa etapa aqui em Chupinguaia, para marcar história. E conseguimos. Continuaremos trabalhando por esse município, com investimentos firmes na educação, infraestrutura e, principalmente, na saúde”, completou.



O prefeito de Chupinguaia, Wesley Wanderley, também celebrou o sucesso do evento. “Foi um marco para o esporte local e só foi possível graças ao apoio do deputado Jean Oliveira. Agradeço de coração por essa parceria que tanto contribui com o desenvolvimento de nossa cidade”, destacou.





