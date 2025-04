Deputado Delegado Lucas solicita viaturas para reforçar segurança em Buritis e região

Uma indicação do deputado estadual Delegado Lucas (PP), apresentada ao governo de Rondônia nesta semana, solicita que o poder executivo envie mais viaturas para atuação da Polícia Militar (PM) nos municípios de Buritis e Campo Novo de Rondônia, bem como nos distritos de Três Coqueiros, Rio Branco e Jacinópolis. O pedido, definido como urgente, foi encaminhado ao secretário- chefe da Casa Civil e ao secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel BM Felipe Vital.



Segundo o parlamentar, a indicação busca atender uma demanda crítica da região, que enfrenta dificuldades operacionais devido à deficiência e ao desgaste da frota disponível atualmente. Lucas destacou ainda que a falta de veículos compromete diretamente a mobilidade das equipes policiais, dificultando o patrulhamento ostensivo, a resposta rápida em situações de emergência e a prevenção à criminalidade. “A segurança pública começa com estrutura. Nossas equipes precisam de viaturas em boas condições para atender a população com agilidade e eficiência. Essa é uma necessidade urgente que atinge todo o estado, mas que é especialmente crítica nos municípios e distritos mencionados”, justificou.



No pedido, o parlamentar reforçou a importância da renovação e ampliação da frota policial, como forma de garantir condições adequadas de trabalho aos profissionais da segurança e maior sensação de proteção à sociedade. “A ausência de estrutura adequada fragiliza a segurança pública e coloca em risco tanto os policiais quanto os cidadãos. Nossa missão é buscar soluções e dar condições para que o policiamento chegue a todos os cantos do estado”, completou Delegado Lucas. Investimento na segurança pública Em dois anos de mandato, o deputado Delegado Lucas atingiu a marca de R$ 4 milhões em emendas destinadas à segurança pública do estado de Rondônia.



Desde fevereiro de 2023, Lucas — que é vice-presidente da Comissão de Segurança e Justiça da Unale e membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) — direcionou recursos às forças policiais para promover avanços significativos no enfrentamento à criminalidade e na proteção da população. Em 2024, os investimentos no setor cresceram 400% em relação ao ano anterior, consolidando o mandato como um dos mais comprometidos com a área. Ao todo, foram destinados R$ 1,6 milhão para a Polícia Militar (PM), R$ 1,2 milhão para a Polícia Civil, R$ 800 mil para o Corpo de Bombeiros e R$ 300 mil para a Secretaria de Justiça (Sejus).





Texto: Jônatas Boni | Assessoria Parlamentar

Foto: Sesdec | Divulgação