Escola do Legislativo inicia cursos com salas cheias

Cerca de 300 pessoas estão participando, em Cacoal, dos cursos oferecidos pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. As aulas estão sendo ministradas nos auditórios das escolas estaduais Josino Brito e Carlos Gomes, no período de 07 a 11 de abril, no horário noturno. A realização dos cursos foi intermediada pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil).



Estão sendo ministrados os cursos básicos de Libras e de Filmagem e edição de vídeos em celular. O deputado Cirone Deiró disse, durante a solenidade de abertura, que a princípio seriam oferecidas 80 vagas para cada turma, mas diante da grande procura, o número foi ampliado, ultrapassando a quantidade de 300 inscritos. Cirone agradeceu ao presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, por ter atendido seu pedido. “É um programa importante da Assembleia Legislativa, que contribui para que as pessoas se qualifiquem para uma opção a mais de trabalho”, disse.



O curso de Libras está sendo ministrado pelo professor Marcus Loureiro, com experiência na Faculdade Católica de Rondônia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Faculdade Metropolitana e Escola do Legislativo, além de intérprete tradutor na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia e na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Estão sendo abordados os temas O indivíduo surdo, Aparelhos auditivos e implante coclear, Oralização, Surdez, Deficiente auditivo, Nome e sinais, caracterizando pessoas e Alfabeto Manual Brasileiro.



O de filmagem e edição de vídeos tem como professor o jornalista Alexandre Rolim Jorge, com registro profissional desde 1980, com experiência em assessorias de imprensa, de marketing, campanhas eleitorais, jornais, revistas e emissoras de televisão, sendo pioneiro em produção independente no Estado. Foi correspondente do Jornal do Brasil em Rondônia. A programação do curso inclui Enquadramentos e planos, Ângulos e perspectivas, Iluminação natural, artificial e artística, Movimentos de câmera, Acessórios e recursos técnicos para melhor captação da imagem, Direito autoral e direito de imagem, Técnicas de sonorização (áudio original, áudio gravado, locução, efeitos sonoros, trilha sonora), Elaboração de roteiro e edição e Ferramentas de edição.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria