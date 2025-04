Deputado Ezequiel Neiva, prefeito e vereadores inspecionam início da construção da ponte de concreto sobre o rio Corumbiara

Cumprindo agenda no município de Corumbiara, o deputado Ezequiel Neiva (União Brasil), juntamente com o prefeito Leandro da Saúde, inspecionou o início dos trabalhos para a construção da ponte de concreto sobre o rio Corumbiara, na Linha 5ª Eixo. Também participaram da vistoria os vereadores Solon, Helio, Isauro e Narcelo, juntamente com o secretário de Obras, Edson Moura, e o ex-vereador Zé Viola, administrador do distrito de Guarajus.



A ponte é construída no limite dos municípios de Corumbiara e Cerejeiras, para atender a demanda de escoamento da produção agropecuária de região, além do transporte escolar. Para o projeto, Ezequiel Neiva viabilizou R$ 1,8 milhão junto ao deputado federal Lebrão. A prefeitura de Corumbiara entrou com a contrapartida de mais de R$ 400 mil.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Ezequiel Neiva explica que a plataforma de concreto substituirá uma ponte velha de madeira que já não suporta o peso das carretas transportando grãos. "Alguns produtores fazem caminhos alternativos para escoar a produção, aumentando o trajeto e os custos do transporte. Quando souberam que estávamos viabilizando o recurso para a construção de uma ponte de concreto e aço, os produtores pagaram pela elaboração do projeto e o doaram para a prefeitura de Corumbiara", ressaltou Ezequiel Neiva ao enaltecer a parceria dos produtores.





