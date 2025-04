Deputado Delegado Camargo apoia caminhada em alusão ao Mês da Conscientização sobre o Autismo em Porto Velho

O deputado Delegado Camargo manifestou seu apoio à caminhada promovida pela Associação de Pais e Amigos de Rondônia (AMA-RO), em alusão ao Mês da Conscientização sobre o Autismo. O evento foi realizado no último domingo (6), no Espaço Alternativo, em Porto Velho, e reuniu diversas famílias, profissionais e apoiadores da causa.



A caminhada teve como objetivo promover a inclusão, o respeito e a disseminação de informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando a importância da empatia e da aceitação das diferenças.



Em mensagem enviada à organização, o deputado destacou seu compromisso com a causa da inclusão e apoio às famílias atípicas.

"Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas famílias de pessoas com autismo. Apoiar iniciativas como essa é fundamental para construir uma sociedade mais inclusiva e consciente. Continuaremos trabalhando e elaborando leis que garantam mais direitos e oportunidades para todos", afirmou Delegado Camargo.



Pai atípico e padrinho das APAEs de Rondônia, o deputado reforçou que tem atuado firmemente no Parlamento Estadual em defesa das pessoas com deficiência, destinando recursos e propondo projetos que fortalecem as instituições que prestam apoio a essas famílias.

Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar