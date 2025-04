Ieda Chaves presta contas de atuação em defesa das mulheres e faz denúncia sobre ataques políticos

Em um discurso na Tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), nesta terça-feira (1º), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou um balanço de suas ações em defesa dos direitos das mulheres no estado. Na ocasião, destacou a criação da Frente Parlamentar Feminina (FPF), a participação no Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência e a conquista de R$ 18 milhões para a construção da Casa da Mulher Brasileira (CMB) no município de Porto Velho.



"Logo nos primeiros dias do meu mandato, liberei a criação da FPF, um marco histórico que visa dar maior visibilidade às demandas e necessidades das mulheres", afirmou a deputada. Ela também ressaltou sua atuação no Pacto, em reunião em Brasília, buscando "soluções concretas para combater este grave problema [violência] que assola a nossa sociedade".

Um dos pontos altos do discurso foi a reafirmação de que já está confirmada a destinação de R$ 18 milhões à construção da CMB na capital rondoniense. "Atualmente, este recurso já está empenhado. Temos o extrato desse valor, que está à disposição da Prefeitura de Porto Velho para que essa obra tão importante, que vai mudar a vida de muitas mulheres, seja entregue à nossa sociedade. Para isso, basta apenas que o município de Porto Velho cumpra alguns requisitos que antecedem uma licitação”.



Expectativa deputada fez um apelo ao gestor de Porto Velho (Léo Moraes) para que agilize o processo de licitação e garanta a construção do equipamento público. "Esse dinheiro é como se estivesse bloqueado, ele não pode ser usado para outro fim. Esse dinheiro é do governo federal, não pode ser usado para outro fim", alertou. Ela também expressou confiança na eficiência da Administração Municipal, lembrando que "o terreno para a obra já está disponível e escriturado".



Ieda Chaves mencionou sua participação no V Encontro Nacional da Procuradoria das Mulheres, no Distrito Federal, e a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Alero, da qual é presidente nomeada desde o último mês. "Acreditamos que a presença feminina nos espaços de poder é fundamental para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária", declarou.



Ataques políticos e descredibilização



Apesar das conquistas, a deputada estadual denunciou ataques políticos e tentativas de descredibilização feitas por pessoas com informações infundadas em nosso estado e com fontes articuladas em nossa capital. "Essas tentativas de me descredibilizar não me desviarão do meu compromisso com o povo de Rondônia. Reitero que seguirei trabalhando com ética, transparência e determinação para honrar a confiança que vocês depositaram em mim", garantiu.



Reafirmação de compromisso



Ieda Chaves concluiu a sua fala agradecendo o apoio recebido dos demais pares e reafirmando seu compromisso com a construção de um futuro melhor para todos. "Juntos, construiremos um futuro melhor para Rondônia, com justiça, igualdade e oportunidade para todos", concluiu.



Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom/Alero