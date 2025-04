Deputado Delegado Camargo convida para o evento IncluaTEA em alusão ao Mês da Conscientização do Autismo

O deputado estadual Delegado Camargo convida a comunidade para participar do IncluaTEA, evento em alusão ao Mês da Conscientização do Autismo. Com o tema "Informação gera empatia, e empatia gera respeito e inclusão", a programação contará com palestras, workshops e um espaço dedicado às crianças.



O evento ocorrerá nos dias 5 e 6 de abril, no Porto Velho Shopping. Na sexta-feira (05), as atividades acontecerão das 13h30 às 20h30, e no sábado (06), das 14h às 17h, encerrando com a soltura de balões coloridos em frente ao chafariz do shopping.



A iniciativa é organizada por Marxlene Bezerra e tem como objetivo ampliar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo conscientização e inclusão. O deputado Delegado Camargo reforça a importância da participação da sociedade e reafirma seu compromisso com a causa da pessoa com deficiência.

Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar