Vale do Jamari: Delegado Lucas pede Instalação de Centro Integrado de Operações Policiais

As falhas na comunicação dos telefones de emergência das forças de segurança e do SAMU motivaram uma indicação parlamentar do deputado Delegado Lucas (PP). De acordo com o documento, enviado no fim de março ao governo do estado e à Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), é urgente a necessidade da instalação de um Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) no Vale do Jamari.



De acordo com o parlamentar, a crescente demanda por segurança na região e as falhas no sistema de comunicação emergencial têm comprometido o atendimento rápido às ocorrências, o que tem gerado reclamação entre moradores que precisam de algum atendimento de urgência. Na justificativa da indicação, Lucas destacou que a ausência de um sistema eficiente prejudica a atuação das forças policiais e de socorro, dificultando a resposta imediata às situações.



“A instalação do CIOP no Vale do Jamari é fundamental para garantir mais segurança e agilidade no atendimento à população. A centralização das viaturas, ambulâncias e efetivos, reduzindo o tempo de resposta e otimizando os recursos das forças de segurança”, destacou.



Com a implementação do CIOP, caso o poder executivo atenda a indicação parlamentar, todas as chamadas de emergência da região serão direcionadas a um centro unificado, facilitando a distribuição das demandas conforme a gravidade das ocorrências. A integração entre as Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU também contribuirá ainda para um atendimento mais coordenado e eficaz.



Além disso, segundo o deputado, a estrutura do CIOP proporcionará uma gestão mais eficiente dos recursos humanos e materiais, evitando sobrecargas em determinadas unidades e garantindo um atendimento mais equitativo.



“Por isso, solicitamos ao estado, que a instalação do Centro Integrado de Operações Policiais seja tratada como prioridade, garantindo mais segurança e tranquilidade à população do Vale do Jamari”, finalizou.





Texto: Jônatas Boni | Assessoria Parlamentar

Foto: Sesdec | Divulgação