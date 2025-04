Diretor da Elero participa de Workshop sobre Governança e Integridade no CRA

A Escola do Legislativo de Rondônia (Elero), marcou presença em um dos eventos mais relevantes sobre gestão pública e boas práticas institucionais no estado. Na manhã desta terça-feira (01), o diretor da Elero, Welys Assis, participou do Workshop Governança, Integridade e Compliance, realizado no auditório do Conselho Regional de Administração (CRA). O evento reuniu autoridades, especialistas e profissionais da área para debater a importância da ética, transparência e responsabilidade na administração pública e privada.

Representando o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano, Welys Assis agradeceu o convite e destacou a importância do evento para a qualificação e o aprimoramento da gestão pública no estado.



"A sociedade clama por responsabilidade, transparência e ética. Um evento dessa magnitude vem exatamente para aperfeiçoar e ampliar esse conhecimento, promovendo um debate essencial para o fortalecimento das boas práticas no setor público e privado", ressaltou Welys Assis.



Durante participação, o diretor da Elero expressou gratidão ao presidente do CRA, Diego Pasquim, e ao diretor da Fecomércio, José Nilson Oliveira, pelo convite e pela iniciativa de promoção de um ambiente de aprendizado e troca de experiências sobre governança e compliance.



A importância da Governança e Compliance



O workshop abordou temas fundamentais para uma gestão eficiente e transparente, reforçando a necessidade da implementação de mecanismos de controle, ética e integridade em todas as esferas administrativas. Especialistas destacam como as boas práticas de governança podem prevenir fraudes, melhorar a eficiência dos serviços e fortalecer a confiança da sociedade nas instituições.



A Elero segue comprometida com a qualificação dos servidores públicos e da sociedade em geral, promovendo e participando de eventos que fomentam o desenvolvimento profissional e a melhoria da administração pública em Rondônia.