Intercâmbio médico para estudantes de medicina no Novo Hospital Regional de Guajará-Mirim é solicitado pela deputada Dra. Taíssa

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) reforçou durante reunião da Comissão de Saúde, junto à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), a necessidade de incluir um programa de intercâmbio médico no recém-inaugurado Hospital Regional Dr. Júlio Pérez Antelo, em Guajará-Mirim. A parlamentar argumenta que a unidade, localizada na fronteira com a Bolívia, pode ser um centro estratégico para a formação de novos médicos, especialmente para estudantes brasileiros que cursam medicina no país vizinho.



A proposta visa ampliar o intercâmbio acadêmico e oferecer um ambiente de aprendizado prático, qualificando ainda mais esses futuros profissionais. Com o novo hospital já inaugurado e em funcionamento, a deputada vê uma oportunidade concreta para atender essa necessidade. Segundo ela, optar por um hospital em uma cidade fronteiriça, onde há faculdades de medicina, proporciona uma formação prática singular. O setor de urgência e emergência da unidade hospitalar poderá oferecer aos estudantes uma experiência intensa e enriquecedora, permitindo o desenvolvimento de habilidades essenciais para a carreira médica, como a tomada rápida de decisões e o gerenciamento de crises.



A iniciativa da parlamentar surgiu após ser procurada por estudantes brasileiros do 7º período da Universidade Técnica Privada Cosmos, polo Guayaramerín, que relataram a necessidade de iniciar o intercâmbio já no 9º período do curso. Os acadêmicos solicitaram o apoio da deputada para intermediar um termo de cooperação entre a universidade boliviana e o Governo do Estado de Rondônia, visando garantir a realização da prática hospitalar no Brasil.



A inclusão do programa de intercâmbio médico no hospital beneficiaria diretamente esses estudantes, oferecendo melhores condições para sua formação prática em uma unidade moderna e equipada. Além disso, a presença desses alunos poderia fortalecer o atendimento de urgência e emergência da região, reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes para outros centros médicos do estado.



A deputada destaca que, com o hospital já operando, não há mais justificativa para adiar a implementação do intercâmbio médico. “Agora que o hospital está funcionando, precisamos garantir que ele cumpra seu papel não só no atendimento à população, mas também na formação de novos profissionais de saúde”, afirmou. Dra. Taíssa solicitou que o governo estadual e a SESAU avaliem com urgência a proposta, garantindo que o programa de intercâmbio possa ser implantado o quanto antes.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar