Presidente Alex Redano solicita recuperação urgente da RO-133 entre Vale do Paraíso e o Distrito de Bom Jesus

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Poder Executivo e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a recuperação urgente da rodovia RO-133, no trecho entre o município de Vale do Paraíso e o Distrito de Bom Jesus, pertencente ao município de Jaru.



A medida visa garantir melhorias na trafegabilidade da via, que atualmente apresenta grandes avarias, tornando-se praticamente intrafegável durante o período chuvoso. Segundo informações recebidas pelo parlamentar, a precariedade da estrada tem dificultado a passagem de veículos, prejudicando a mobilidade da população e o escoamento da produção agrícola da região.



“A RO-133 é uma via essencial para os moradores e produtores da região, e a sua atual condição coloca em risco a segurança das pessoas que precisam trafegar por ela diariamente. Nosso objetivo com essa solicitação é assegurar o patrolamento e encascalhamento da estrada, proporcionando melhores condições de trafegabilidade, segurança e impulsionando o desenvolvimento econômico local”, destacou Redano.



O trecho da RO-133 possui grande fluxo de veículos e é fundamental para a conexão entre os municípios, facilitando o acesso da população aos serviços essenciais e contribuindo diretamente para o crescimento da economia regional.



Diante da necessidade urgente de recuperação da estrada, Alex Redano reforça seu compromisso com as demandas da população rondoniense e segue trabalhando junto ao Governo do Estado para que as melhorias sejam implementadas o quanto antes.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO