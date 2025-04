Nova Mamoré pode ser declarado "Berço do Madeira", propõe PL de Cláudia de Jesus

Reconhecer oficialmente a importância histórica e geográfica de Nova Mamoré é o objetivo do Projeto de Lei apresentado pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) , que propõe declarar o município como o "Berço do Madeira". A parlamentar atendeu uma solicitação do vereador André do Sindicato (PT), que defendeu a proposta.



“Nova Mamoré é parte fundamental da história do Rio Madeira. Essa identidade precisa ser reconhecida e fortalecida como forma de valorização cultural e incentivo ao desenvolvimento regional”, declarou Cláudia de Jesus.



A iniciativa



A proposta visa valorizar o papel de Nova Mamoré na formação do Rio Madeira e sua contribuição para o desenvolvimento da região. Com o título simbólico, o município poderá usar a designação em documentos oficiais, eventos e materiais de divulgação.



O projeto também autoriza o Governo do Estado, em parceria com o município, a promover ações culturais, festivais e atividades educativas que destaquem a relevância do local. A iniciativa destaca a ligação de Nova Mamoré com os rios Mamoré e Beni, formadores do Madeira, e seu papel histórico como entreposto comercial no ciclo da borracha. A proposta aguarda votação na Alero.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar