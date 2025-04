Deputada Dra. Taíssa participa de entrega de crédito de instalação a famílias assentadas em Nova Mamoré

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve presente, na última sexta-feira (28), na Chácara do Amâncio, em Nova Mamoré, para participar da entrega de mais de 300 créditos de instalação destinados às famílias assentadas do município. O investimento, realizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), chega aos R$ 4,7 milhões, promovendo desenvolvimento e fortalecendo a agricultura familiar na região.

A cerimônia contou com a presença do superintendente do INCRA, Luiz Flávio, do presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater), Luciano Brandão, além de vereadores do município, do gerente do Banco do Brasil, e do prefeito de Nova Mamoré, Sérgio Bermond. O evento destacou a importância desse recurso para a melhoria das condições de vida das famílias beneficiadas e para o crescimento econômico local.

Durante sua fala, a deputada Dra. Taíssa parabenizou o INCRA pelo investimento e ressaltou a relevância da parceria estabelecida com o órgão para a destinação de emendas parlamentares, com o objetivo de viabilizar ações conjuntas para a realização do georreferenciamento de terras. Segundo a deputada, essa iniciativa visa acelerar os processos de regularização fundiária na região, garantindo mais segurança jurídica aos produtores rurais, permitindo acesso a novos investimentos e fomentando a produção agrícola nos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim.

O crédito de instalação é um importante instrumento de apoio às famílias assentadas, possibilitando a implementação de infraestrutura produtiva e melhorando as condições de trabalho no campo. O evento reafirmou o compromisso das autoridades presentes com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável do setor rural em Rondônia.

Texto: Geiciany Gonçalves | Jornalismo

Foto: Assessoria Parlamentar