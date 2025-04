Deputado Cirone recebe prêmio da Fenacom

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) foi um dos homenageados pela Federação Nacional de Comunicadores do Brasil (FENACOM), durante solenidade realizada nesta sexta-feira (28), no auditório da OAB, em Cacoal. A entidade homenageou profissionais da comunicação, lideranças políticas e empresariais de vários municípios do Estado, com a entrega do Troféu FENACOM, em reconhecimento aos serviços prestados à população.

Ao receber o Troféu, Cirone agradeceu a homenagem e destacou a importância do papel dos profissionais da comunicação. Segundo ele, levar a informação à população, noticiando fatos e abordando problemas existentes, é uma função de suma importância. “Em nome dos profissionais de comunicação de Cacoal, cumprimento todos aqueles que transmitem a informação nos quatro cantos de nosso Estado”, disse.

Segundo Cirone, ser reconhecido pelo trabalho realizado, é sempre uma honra que “nos motiva a seguir em frente, dedicando-nos ao desenvolvimento de nosso Estado e ao bem-estar de todos os rondonienses”. O deputado também agradeceu ao presidente da FENACOM, Fábio Camilo e todos os responsáveis pela realização do evento.

Fábio Camilo explicou que o Troféu FENACOM tem o objetivo de homenagear os profissionais da comunicação que levam a informação à sociedade no dia a dia, além de lideranças de vários setores, que contribuem com o engrandecimento de Rondônia. No dia 10 de abril de 2025, o evento será realizado na cidade Guajará-Mirim.

Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria