Deputado Jean Mendonça destaca importância da Eucatur na colonização de Rondônia

Durante a sessão solene em homenagem aos 61 anos da Eucatur, o deputado Jean Mendonça (PL) destacou o pioneirismo da família Gurgacz no processo de colonização de Rondônia. O evento não apenas celebrou a trajetória da empresa, mas também reconheceu as contribuições das empresárias Ana Maria Gurgacz e Nair Ventorin Gurgacz, que receberam o título de cidadãs rondonienses pela Assembleia Legislativa. A homenagem foi proposta pelo deputado Luizinho Goebel e aprovada com o voto de Jean Mendonça e demais parlamentares.



Jean Mendonça parabenizou o colega pela justa homenagem a Eucatur e às empresárias. “Quero cumprimentar o deputado por destacar o mérito dessas duas mulheres que, ao lado de seus maridos, contribuíram para o desenvolvimento de Rondônia com garra e determinação. São guerreiras que nunca deixaram de acreditar no potencial do nosso estado. Desde os tempos desafiadores em que Dona Nair e Seu Assis enfrentavam estradas de terra, levando mais de uma semana para percorrê-las, até a introdução de tecnologias da informação pelo Grupo Gurgacz — em grande parte sob a gestão de Dona Ana Gurgacz e do ex- senador Acir Gurgacz —, a Eucatur e os demais empreendimentos da família transformaram Rondônia em um lugar melhor. Em nome do povo rondoniense, agradeço por esse legado. Hoje, faz-se justiça: essas mulheres são fundamentais para o sucesso do grupo e para o progresso do nosso estado”, afirmou Mendonça.



Além do fundador da Eucatur, Assis Gurgacz, e do ex-senador Acir Gurgacz, acompanhados por familiares, a solenidade contou com a presença do senador Marcos Rogério (PL), representando o Senado Federal. Também estiveram presentes o ex-prefeito e presidente da Associação Rondoniense de Municípios (AROM), Hildon Chaves; a presidente da União de Vereadores de Rondônia (UCAVER), Rosária Helena; os ex-governadores Osvaldo Piana e Daniel Pereira; além de representantes do Governo do Estado, do Ministério Público e da Procuradoria Geral.



Fundada em 31 de março de 1964 no Paraná, a Eucatur começou a operar linhas para o então Território de Rondônia na década de 1970, tornando-se um dos principais meios de transporte para colonos atraídos pelas políticas de ocupação da Amazônia. Jean Mendonça ressaltou que a empresa é parte da história de muitos rondonienses que realizaram o sonho de se estabelecer no estado. “Eu e minha família sempre viajamos nos ônibus da Eucatur. Muitos jovens, trabalhadores e famílias seguem esse caminho, viajando com essa empresa que se tornou símbolo de nossa trajetória”, disse.



A sessão de homenagem relembrou as dificuldades enfrentadas nos primeiros anos, como viagens longas e perigosas devido às estradas precárias. Para superar esses desafios, a Eucatur adaptou seus veículos e pressionou o Governo Federal pelo asfaltamento da BR-364, concluído apenas em 1984. Na época, a comunicação era feita por radioamador, usado até por comunidades para mensagens urgentes.



Nos anos 1970, a empresa foi essencial para atender à demanda de famílias que migravam do Sul do país para Rondônia. Jean Mendonça destacou que a Eucatur transportava famílias inteiras, seus pertences e sonhos, enfrentando doenças e estradas difíceis. A perseverança resultou na inauguração da filial em Ji-Paraná no ano de 1977 e na operação de linhas regulares até os dias atuais.



A solenidade também destacou a presença de Nair Gurgacz, conhecida por suas ações sociais, como o programa Eucatur Solidária, que doava passagens para tratamentos médicos. “É uma honra receber esta homenagem ao lado de minha nora, que tanto contribuiu para nossa família e para Rondônia”, declarou Nair. Ana Gurgacz, responsável pela implantação do primeiro sistema de bilhetagemeletrônica do estado em 2010, afirmou: “Este título mostra que nosso trabalho sempre foi sobre pessoas, não apenas transporte”. Jean Mendonça encerrou reforçando o papel da Eucatur na vida dos rondonienses: “É uma honra reconhecer a contribuição da família Gurgacz, especialmente da Dona Nair e Dona Ana Gurgacz,” concluiu.



Texto: Carlos Henriquen | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar