Presidente Alex Redano recebe demandas de Cacaulândia a pedido da vereadora Dora

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos) recebeu em Ariquemes, a vereadora Doraildes (PP), do município de Cacaulândia. Durante o encontro, foram apresentadas diversas demandas que visam garantir investimentos para o homem do campo, além de fomentar o esporte e a cultura na região.



O deputado Alex Redano reforçou seu compromisso em destinar emendas para atender às solicitações da vereadora e da população de Cacaulândia. "Nosso mandato está sempre à disposição dos municípios, e Cacaulândia é uma cidade que tem meu respeito e atenção. Vamos buscar recursos junto ao governo do Estado para fortalecer a agricultura familiar, garantir melhorias no setor esportivo e incentivar as atividades culturais, pois entendemos que esses são pilares fundamentais para o desenvolvimento local", declarou o presidente da Assembleia Legislativa.



A vereadora destacou a importância do apoio parlamentar para atender as necessidades do município. "Sabemos que o deputado Alex Redano é um grande parceiro de Cacaulândia e sempre esteve disposto a contribuir com o nosso desenvolvimento. Hoje, trouxemos pedidos essenciais para os produtores rurais, que necessitam de mais suporte, além de projetos que incentivem a prática esportiva e o acesso à cultura em nossa cidade", afirmou Dora.



O encontro reforça a parceria entre o Legislativo estadual e os representantes municipais, fortalecendo as iniciativas que contribuem para o progresso de Cacaulândia e o bem-estar da sua população, pontuou o Presidente.





Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar