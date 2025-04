Deputado Eyder Brasil propõe lei para garantir consentimento dos pais em atividades religiosas nas escolas

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) apresentou um projeto de lei que determina a comunicação prévia aos pais ou responsáveis sobre qualquer atividade de cunho religioso nas escolas públicas e privadas de Rondônia. A proposta visa garantir que a participação dos alunos ocorra apenas com autorização expressa, respeitando o direito das famílias de decidir sobre a formação religiosa de seus filhos.



A iniciativa ganhou força após a circulação de um vídeo nas redes sociais mostrando uma líder religiosa conduzindo ensinamentos espirituais dentro de uma escola pública. Durante a gravação, ela cita uma suposta legislação que embasaria sua presença na instituição, mas a norma mencionada não existe no ordenamento jurídico. O caso levantou um debate sobre os limites da atuação religiosa no ambiente escolar e o papel dos pais na educação religiosa dos filhos.



"O Estado é laico e não pode permitir a imposição de qualquer crença dentro das escolas. Essa proposta não tem relação com intolerância religiosa, mas sim com o direito das famílias de acompanharem e decidirem sobre a educação de seus filhos", afirmou Eyder Brasil.



O projeto de lei se baseia em medidas já adotadas em cidades como Campinas (SP) e Porto Alegre (RS), onde leis locais exigem que eventos de cunho religioso dentro das escolas sejam previamente informados aos responsáveis, garantindo transparência e liberdade de escolha.



"A escola deve ser um ambiente de aprendizado e respeito à diversidade. A fé é um aspecto pessoal e cabe à família definir a melhor forma de transmiti-la aos filhos", completou o deputado.



A proposta agora segue para análise na Assembleia Legislativa de Rondônia.



Texto: Débora M. Grécia | Jornalista

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar