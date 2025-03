Recolhedoras de café adquiridas com emenda do deputado Jean Oliveira fortalecem associações rurais de Alta Floresta d’Oeste

As associações de produtores rurais do município de Alta Floresta d’Oeste receberam, nesta segunda-feira (24), novos equipamentos agrícolas adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia.



A Associação dos Pequenos Produtores Rurais (ASPROL) da Linha 152 com a Linha 60 foi contemplada com uma moderna Recolhedora de Café, fruto de um investimento no valor de R$ 365 mil. Já a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Castanheiras (ASPRUCAS), localizada na Linha 42,5 km 10, recebeu uma Recolhedora de Café e uma Carreta Agrícola Hidráulica, totalizando um aporte de R$403.900,00.



De acordo com o deputado Jean Oliveira, a destinação dos equipamentos atendeu a uma demanda apresentada diretamente pelas associações. “As lideranças rurais nos procuraram com as demandas, e buscamos garantir os recursos necessários para fortalecer a agricultura familiar. Em nome dos presidentes Samuel Soares Arruda (ASPROL) e Romário Herman Boldt (ASPRUCAS), parabenizo todos os produtores beneficiados. Esses maquinários vão garantir mais eficiência e agilidade na colheita do café, gerando economia e melhores resultados para os agricultores. Também quero destacar o apoio do governador Marcos Rocha, que tem sido um grande parceiro no incentivo ao setor produtivo rural”, afirmou o parlamentar.



As Recolhedoras de Café desempenham papel essencial na mecanização da colheita, permitindo maior produtividade e minimizando perdas na qualidade dos grãos. O equipamento utiliza um sistema de recolhimento por lonas, nas quais o café colhido é depositado. O motor hidráulico puxa a lona com o café e resíduos, realizando a limpeza interna por meio de batedor, exaustor e ventilador, garantindo um processo mais ágil, eficiente e com menor perda de qualidade.



A chegada dos implementos representa mais um avanço para o fortalecimento da agricultura familiar e o aumento da competitividade dos pequenos produtores do interior de Rondônia.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar