Jean Oliveira enaltece compromisso do governador Marcos Rocha com os municípios de Rondônia durante entrega de título de Cidadão Honorário

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, destacou o comprometimento do governador coronel Marcos Rocha com os municípios rondonienses durante solenidade realizada nesta segunda-feira (24). O evento marcou a entrega do Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia ao governador, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao estado.



Em seu discurso, Jean Oliveira enfatizou que nenhum outro chefe do Executivo estadual, ao longo da história de Rondônia, destinou tantos recursos de forma justa e abrangente aos municípios como o governador Marcos Rocha. Segundo o parlamentar, essa gestão tem se destacado pela justiça social e pelo investimento direto nas áreas mais carentes do estado. “É nas cidades, nas linhas e nas estradas de difícil acesso que o governo se faz presente. O senhor compartilhou os recursos, a riqueza construída com uma gestão séria e eficiente, permitindo que Rondônia se desenvolvesse e os municípios crescessem”, destacou o deputado.



Jean Oliveira também fez questão de homenagear a primeira-dama, Luana Rocha, a quem descreveu como um pilar fundamental na trajetória do governador, contribuindo com dedicação para a construção de uma família exemplar e de uma liderança sólida. Ele relembrou ainda a legitimidade popular de Marcos Rocha, eleito em 2018 e reeleito em 2022, reforçando sua credibilidade e capacidade de conduzir o estado com responsabilidade e eficiência.



A honraria concedida ao governador coronel Marcos Rocha representa o mais alto reconhecimento oferecido a pessoas que, mesmo não tendo nascido em Rondônia, se dedicaram com afinco ao progresso do estado. O Título de Cidadão Honorário é uma forma de gratidão àqueles que marcaram positivamente a história local, por meio de trabalho, compromisso e serviços relevantes prestados à população.