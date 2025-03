Deputada Cláudia de Jesus solicita reforma em escola de Governador Jorge Teixeira

A precariedade na rede elétrica e as condições insalubres da quadra esportiva da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (E.E.E.F.M.) Claudio Manoel da Costa, localizada no Distrito de Colina Verde, em Governador Jorge Teixeira, motivaram a apresentação de uma indicação da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) à Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC) para que sejam realizadas reformas urgentes no local.



"A manutenção adequada das escolas é uma obrigação do Estado e um direito da comunidade escolar. Não podemos permitir que os alunos fiquem privados de espaços adequados para estudar e praticar esportes, comprometendo sua saúde e seu aprendizado. Essa reforma precisa ser tratada com prioridade", justificou a Cláudia de Jesus.



Segundo a justificativa da parlamentar, a demanda chegou ao seu gabinete por meio de um jovem, que denunciou a situação da quadra poliesportiva da escola. O espaço encontra-se interditado devido à grande infestação de pombos, que causou o acúmulo excessivo de fezes no local, tornando o ambiente impróprio para atividades físicas e recreativas.



Além disso, a rede elétrica da unidade não suporta a demanda atual, colocando em perigo toda a comunidade escolar e prejudicando o funcionamento de equipamentos pedagógicos essenciais, como computadores, projetores e sistemas de climatização.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar