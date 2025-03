Deputada Dra. Taíssa busca soluções em Brasília para isolamento causado por enchente na BR-425

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) está em Brasília cumprindo uma série de agendas parlamentares voltadas aos interesses do estado de Rondônia. Entre os compromissos, a parlamentar destacou como prioridade a situação crítica enfrentada pelos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que sofrem com o isolamento causado pela cheia que atinge a BR-425, principal via de acesso entre as cidades e o restante do estado.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego foi restrito nas proximidades do KM 30, devido ao transbordamento do igarapé Arara, impossibilitando a passagem segura de veículos. A interrupção da via tem gerado sérias consequências para a população local, especialmente para pacientes que necessitam de deslocamento contínuo até Porto Velho para realizar tratamentos de saúde.



Nesta terça-feira (25), a deputada participou da Comissão de Infraestrutura no Senado Federal, presidida pelo senador Marcos Rogério (PL), da bancada rondoniense. Durante a reunião, Dra. Taíssa aproveitou a oportunidade para relatar o drama enfrentado pelos moradores das regiões isoladas e cobrar ações concretas e obras de melhoria na rodovia BR-425, com ajuda de toda bancada rondoniense no senado e na câmara dos deputados. “Precisamos garantir que a população não sofra mais com esse tipo de situação. O acesso a serviços essenciais como saúde não pode ser interrompido por falta de infraestrutura”, declarou.



Além disso, a deputada esteve na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), também em Brasília, onde reforçou o pedido para que os trechos mais críticos da rodovia sejam alteados em futuras intervenções, evitando que novos episódios de isolamento venham a ocorrer.



Por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais, Dra. Taíssa informou que entrou em contato com o governador do estado, Coronel Marcos Rocha, a quem relatou o sofrimento dos pacientes afetados pela interdição. Em resposta, o governador prontamente colocou aeronaves do governo à disposição para o transporte desses pacientes, caso a situação se agrave ainda mais. “A população de Guajará-Mirim e Nova Mamoré não pode continuar refém das enchentes. Precisamos de uma solução definitiva para a BR-425. Nosso compromisso é com a dignidade e a segurança da nossa gente”, afirmou a deputada.



A atuação da parlamentar reforça a importância de uma resposta rápida e eficaz das autoridades diante das adversidades climáticas e estruturais que impactam diretamente a vida dos rondonienses.





Texto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar