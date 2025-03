Cerejeiras se prepara para receber ciclo de palestras da Escola do Legislativo na Agrocom

A cidade de Cerejeiras será palco de um evento importante entre os dias 3 e 5 de abril, a Agrocom (Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família). Durante o evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) marcará presença com um estande para oferecer um ciclo de palestras promovido pela Escola do Legislativo, a pedido do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil).



Com o objetivo de promover o aperfeiçoamento profissional e a inclusão social, a ação visa garantir o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária, além de preparar os alunos da região para os desafios do mercado de trabalho.



O deputado estadual Ezequiel Neiva, destacou a importância da participação da Assembleia Legislativa no evento. Cerejeiras receberá pela primeira vez a estrutura da Assembleia Legislativa e com muita alegria estaremos oferecendo diversos cursos gratuitos a população da região, proporcionando oportunidades para o crescimento pessoal e profissional, frisou o parlamentar.



Ezequiel Neiva valorizou a importância da presença do ex-deputado federal e ex-ministro da Defesa e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, no evento. “Ele é um personagem relevante do cenário político nacional e será o grande nome da feira, ao ministrar uma palestra sobre suas perspectivas para o agro no Brasil, abordando a relevância do setor para o crescimento econômico, aliado à sustentabilidade”, afirmou.



O diretor da Escola do Legislativo, Welys Assis, também ressaltou a relevância da iniciativa. “Esta é uma excelente oportunidade para ampliar o alcance dos cursos da Escola do Legislativo e proporcionar momentos de aprendizado que contribuirão para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes”, afirmou.



Programação das Palestras



A programação da Escola do Legislativo se iniciará na quinta-feira (3), às

11h, com a palestra Desenvolvimento Pessoal e Profissional, ministrada por

Renan Ferreira.

Na sexta-feira (4), os participantes poderão participar de palestras com

temas como:

- Oratória: Comunicação de Alto Impacto, com João Belarmino (8h)

- Libras para Atendimento ao Público, com Marcos Monteiro (9h)

- Lei Lucas com ênfase em primeiros socorros, com a enfermeira Márcia

Valéria de Freitas Maia (14h)

- Liderança de Alta Performance, com João Belarmino (15h).

No sábado (5), a programação será encerrada com temas voltados para o

setor agro e digital, incluindo:

- Do campo para as redes: estratégias para vender no mundo digital, com

Marcos Grutzmacher e Alexandre Badra (8h)

- Perspectivas do Agro no Brasil, com o ex-ministro da Defesa, do Esporte

e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo (9h)



Inscrições e Certificação



As inscrições para os cursos da Escola do Legislativo podem ser feitas presencialmente no estande da Assembleia Legislativa durante a Agrocom. Ao final de cada palestra, os participantes que cumprirem a carga horária exigida receberão um certificado de conclusão, enriquecendo o currículo e ampliando as oportunidades no mercado de trabalho.



Confira a programação abaixo:



Dia 3 de abril (quinta-feira)

Horário: 11h;

Desenvolvimento Pessoal e Profissional

Palestrante: Renan Ferreira



4 de abril (sexta-feira)

8h

Oratória: Comunicação de Alto Impacto

Palestrante: João Belarmino

10h

Libras para Atendimento ao Público

Palestrante: Marcus Loureiro

14h

Lei Lucas com ênfase em Primeiros Socorros

Palestrante: Márcia Valéria

15h

Liderança de Alta Performance

Palestrante: João Belarmino



5 de abril (sábado)

8h

Do Campo para as Redes: Estratégias para Vender no Mundo Digital

Palestrantes: Marcos Grützmacher e Alexandre Badra

10h

Perspectiva do Agro no Brasil

Palestrante: Aldo Rebelo



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Divulgação