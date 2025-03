Moradores de Novo Horizonte são atendidos com cirurgias de cataratas

Os moradores do município de Novo Horizonte estão sendo beneficiados com a realização de cirurgias de cataratas e outros procedimentos oftalmológicos. O deputado estadual Cirone Deiró (União Basil) assegurou R$ 300 mil, para viabilizar a execução do projeto. O atendimento teve início no último dia 20.



Cirone Deiró, que se deslocou ao município para participar do lançamento do projeto, disse que os recursos, para oferecer o atendimento, foram solicitados pelo vereador Diogo Padilha, presidente da Câmara de Novo Horizonte. O projeto está sendo executado pela Secretaria Municipal de Saúde. “Com esses recursos, pessoas que aguardavam na fila há mais de três anos, vão poder ser atendidas, tendo a oportunidade de melhorar ou até de recuperar a visão”, disse o deputado.



Entre outros recursos destinados ao município de Novo Horizonte, Cirone citou os investimentos na agricultura familiar, principalmente na aquisição de implementos agrícolas, manilhas e na construção de pontes. “Investindo na agricultura, melhoramos a renda de quem vive na área rural e fortalecemos o setor produtivo do nosso estado”, disse o deputado, se referindo também a importância da parceria firmada com o vereador Diogo Padilha, o prefeito Ronaldo Delazari e o governador, coronel Marcos Rocha. “O governador tem sido sensível as necessidades da população e liberado os recursos necessários”, disse.



Ronaldo Delazari destacou a importância da união de forças para que a população fosse atendida, agradecendo também ao empenho do vice-prefeito e secretário municipal de saúde, Vilson Peixer, o Lobão. “É uma iniciativa que realmente atende a população, pois o custo de uma dessas cirurgias contempladas pelo projeto, pode chegar a R$ 10 mil, um valor considerado alto para uma família que não tenha muitos recursos financeiros”, disse.



A produtora rural Sueli de Oliveira, uma das pacientes atendidas pelo projeto, disse que espera pela cirurgia de cataratas há cerca de dois anos. “Agradeço ao deputado Cirone, ao vereador Diogo e a todos que colaboraram para que esse atendimento chegasse até a gente, aqui em Novo Horizonte”, disse.

Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar