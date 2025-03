Deputado Dr. Luís do Hospital cumpre agenda ao lado do vice-governador em Jaru

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital cumpriu, no fim de semana, uma intensa agenda institucional em Jaru, seu município de origem, acompanhado do vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves (União); do deputado federal Maurício Carvalho (União); do prefeito Jeverson Lima (MDB); e do empresário João Gonçalves. A programação incluiu reuniões estratégicas e visitas a instituições públicas, com foco em saúde, segurança e desenvolvimento regional.



A primeira parada foi na sede da Prefeitura de Jaru, onde o parlamentar participou de uma reunião com prefeito, vereadores e secretários municipais. Em pauta, ações voltadas para a melhoria da infraestrutura, da saúde, da educação e de políticas públicas voltadas à população. “Ouvimos atentamente as demandas e nos comprometemos a trabalhar para que Jaru siga avançando com responsabilidade e resultados”, afirmou Dr. Luís do Hospital.



A comitiva seguiu para o 8º Batalhão da Polícia Militar, onde foi recepcionada pelo tenente-coronel Maurílio. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para reforçar a segurança pública no município. “Nosso mandato está à disposição para apoiar projetos que garantem mais estrutura para os profissionais e mais proteção para a comunidade”, destacou o deputado.



Na área da saúde, Dr. Luís do Hospital — que também preside a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa — visitou o Hospital Municipal de Jaru. Em diálogo com profissionais, gestores e pacientes, ouviu de perto os principais desafios enfrentados pela unidade, da qual já foi diretor e pela qual mantém grande apreço. “É fundamental entender a realidade do sistema de saúde para propor soluções concretas. Estamos atentos às necessidades e comprometidos com melhorias que impactem a vida das pessoas”, afirmou.



Ao final da agenda, o deputado agradeceu a receptividade do prefeito Jeverson Lima e destacou a importância da presença do vice-governador Sérgio Gonçalves e do deputado federal Maurício Carvalho para o fortalecimento da parceria entre os poderes. “A união de esforços é essencial para que Jaru continue avançando. Seguimos firmes, com seriedade e compromisso com cada cidadão. Jaru pode contar com o nosso mandato”, concluiu Dr. Luís do Hospital.

Texto e foto: Diana Braga | Jornalista