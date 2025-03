Deputado Alan Queiroz solicita instalação de galeria para melhoria de infraestrutura em bairros de Porto Velho

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao Governo de Rondônia a realização da instalação de uma galeria em um canal que cruza alguns bairros de Porto Velho. O trabalho deve ser executado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER) nas ruas Antônio Fraga Moreira, no bairro JK I, e Benedito Inocêncio, no bairro Tancredo Neves.



O principal objetivo das galerias é controlar o fluxo da água com precisão, prevenindo transbordamentos prejudiciais, especialmente durante os períodos de chuvas intensas. A implementação dessas estruturas para conter as águas pluviais frequentemente exige uma abordagem abrangente, que envolve engenharia, tecnologia avançada e considerações ambientais. No entanto, com um planejamento minucioso e a participação ativa da comunidade local, a solução proposta pode se tornar verdadeiramente eficaz, oferecendo uma resposta sustentável e integrada aos desafios presentes e futuros, garantindo, sobretudo, a segurança da população.



Para o parlamentar, a instalação proporcionará mais segurança aos moradores. “A instalação dessa galeria é uma medida essencial para garantir a segurança e a qualidade de vida dos moradores dos bairros JK I e Tancredo Neves, em Porto Velho. Com essa intervenção, conseguimos não apenas melhorar o escoamento das águas pluviais, mas também evitar danos maiores, como transbordamentos”, afirmou.



O deputado está comprometido em trabalhar junto ao Governo de Rondônia para que essa solução seja implementada o mais breve possível, promovendo mais segurança e conforto para as famílias do estado. Além disso, a iniciativa busca contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e o desenvolvimento da região.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: George Henrique