APAE de Porto Velho recebe veículo destinado por emenda do deputado Delegado Camargo

A APAE de Porto Velho foi contemplada com um veículo zero quilômetro, destinado por meio de emenda parlamentar do deputado Delegado Camargo. O recurso, no valor de R$ 4,3 milhões, possibilitou a aquisição de 38 veículos para todas as APAEs de Rondônia, reforçando o compromisso com a mobilidade e o apoio às atividades dessas instituições.



Durante a visita, o deputado Delegado Camargo, que também é padrinho das APAEs de Rondônia, esteve nas instalações da APAE de Porto Velho para conhecer de perto o trabalho realizado pela entidade. Na ocasião, também verificou a utilização do veículo, que já está sendo empregado no transporte de alunos e no apoio às atividades diárias da instituição.



A presidente da APAE de Porto Velho agradeceu ao deputado pelo constante apoio e pela disposição em cooperar com o desenvolvimento das atividades das APAEs em Rondônia. “O deputado Camargo tem sido um grande parceiro, sempre presente e comprometido em contribuir para o fortalecimento das nossas ações”, destacou.



Delegado Camargo reafirmou seu compromisso com as instituições que atuam em defesa das pessoas com deficiência (PCD), enfatizando a importância de promover acessibilidade e inclusão. “Nosso compromisso é garantir que as APAEs tenham os recursos necessários para desenvolver suas atividades com qualidade e dignidade. Continuaremos trabalhando para apoiar essas instituições tão importantes para a nossa sociedade”, afirmou o parlamentar.



Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar