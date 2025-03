Com trecho alagado e população isolada, BR-425 entra na pauta da deputada Cláudia de Jesus

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) encaminhou ofícios ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) solicitando um serviço emergencial de levantamento do leito da BR-425, nas proximidades do km 30, região do distrito de Araras, em Nova Mamoré. A deputada também enviou uma indicação parlamentar para o órgão público solicitando providências.



O pedido foi motivado por recorrentes alagamentos no trecho devido ao elevado volume de chuvas na região, o que tem inviabilizado a passagem de veículos de passeio e motocicletas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), inclusive, emitiu nota desaconselhando o tráfego no local.



“O povo da região não pode ficar isolado. A BR-425 é a única via de acesso para Nova Mamoré, Guajará-Mirim e também para a fronteira com a Bolívia. Estamos solicitando essa intervenção emergencial para garantir o direito de ir e vir da população e evitar prejuízos econômicos e sociais ainda maiores”, declarou a deputada.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar.