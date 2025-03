TÁ NA CONTA: Deputado Jean Oliveira destina R$ 500 mil para aquisição de medicamentos em Parecis

O líder do Governo de Rondônia na Assembleia Legislativa, deputado estadual Jean Oliveira (MDB), atendeu ao pedido do vereador Ronildo Alexandrino e garantiu uma emenda parlamentar de R$ 500 mil para a aquisição de medicamentos destinados ao Hospital Municipal de Parecis.



De acordo com o deputado, o recurso já está disponível na conta da prefeitura. “Estamos cumprindo nosso compromisso com Parecis. O recurso já está na conta, e esse é mais um trabalho que entregamos para a população. No ano passado, destinamos investimentos para a saúde e infraestrutura. Este ano, estamos garantindo R$ 500 mil para medicamentos e seguimos trabalhando para ampliar os recursos, especialmente para melhorias na infraestrutura e no cascalhamento das estradas do Flor da Selva”, afirmou Jean Oliveira, destacando sua parceria com o vereador Ronildo Alexandrino e o município.



Para o vereador Ronildo Alexandrino, o momento é de gratidão. “Agradeço ao deputado Jean Oliveira por atender ao meu pedido e beneficiar diretamente a população de Parecis”, declarou.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar