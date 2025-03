Deputado Jean Oliveira recebe prefeito de Buritis e confirma novos investimentos para o município

O líder do Governo de Rondônia na Assembleia Legislativa, deputado estadual Jean Oliveira (MDB), recebeu em seu gabinete em Porto Velho, o prefeito de Buritis, Valtair Fritz. Durante o encontro, o parlamentar reafirmou seu compromisso com o município e garantiu a destinação de R$ 112 mil para a iluminação do Campo Grande, no distrito de Marco Vinte, além de R$ 200 mil para dar início à construção de um barracão.



Em agradecimento ao apoio do deputado, o prefeito Valtair Fritz destacou a importância da parceria para o desenvolvimento da cidade. “Em nome da população de Buritis, quero agradecer ao deputado Jean Oliveira. As portas do nosso município e da prefeitura estão sempre abertas para o senhor. É um prazer tê-lo como parceiro do nosso povo”, declarou Fritz.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Jean Oliveira enfatizou a relevância das iniciativas para o desenvolvimento da região e garantiu que continuará trabalhando por mais investimentos para Buritis. “Reafirmo meu compromisso com Buritis e com a população do Marco Vinte. Já temos uma parceria consolidada com o senhor Arnaldo e seguiremos avançando para levar mais infraestrutura e qualidade de vida ao município. Podem contar comigo”, afirmou o deputado.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar