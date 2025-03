Líder do Governo, deputado Jean Oliveira participa da entrega do gerador de energia para hospital de Candeias do Jamari

O líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Jean Oliveira (MDB), participou da entrega nesta quinta-feira (20) um grupo gerador de energia para o hospital de Candeias do Jamari. O equipamento, adquirido por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil, já está em pleno funcionamento, garantindo mais segurança e eficiência nos atendimentos hospitalares.



O prefeito de Candeias do Jamari, Lindomar Garçon, destacou a importância da aquisição, ressaltando que agora o hospital contará com energia 24 horas. Antes, quando faltava energia, os atendimentos ficavam comprometidos e os profissionais de saúde enfrentavam dificuldades para seguir com os procedimentos. Isso colocava em risco a segurança dos pacientes. Graças ao deputado Jean Oliveira, hoje estamos participando da entrega desse grupo gerador, que vai garantir um atendimento mais seguro e contínuo para a população, afirmou o prefeito.



Para o deputado Jean Oliveira, o novo equipamento proporciona um salto na qualidade do atendimento hospitalar. Recebi relatos do prefeito de que, durante quedas de energia, médicos, enfermeiros e técnicos precisavam realizar procedimentos utilizando a lanterna do celular. Agora, com esse gerador, a unidade hospitalar terá energia ininterrupta, garantindo mais segurança para pacientes e profissionais de saúde, destacou o parlamentar.



Jean Oliveira também enfatizou que a participação da entrega do gerador foi possível graças à colaboração da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e ao apoio do governador Coronel Marcos Rocha.



Minha gratidão ao governador, que é um grande parceiro e tem investido fortemente na saúde do estado. Além disso, esse gerador foi um pedido da ex- vereadora Kátia da Saúde, que sempre trabalhou em prol da população de Candeias do Jamari e reforçou a necessidade desse equipamento para o hospital, concluiu o deputado.

Texto e foto: Alisson Pinheiro | Jornalista