Deputado Jean Mendonça relata abusos em fiscalizações de trânsito ao diretor do Detran

O deputado Jean Mendonça apresentou ao diretor-geral do Detran, Sandro Rocha, reclamações de motoristas, motociclistas e empresários sobre a falta de critérios claros nas operações de fiscalização nos municípios do interior de Rondônia. Mendonça, que recebeu as demandas durante a agenda de trabalho em vários municípios, ressaltou a importância das blitz para a segurança, mas defendeu maior equilíbrio para evitar prejuízos ao comércio local.



Entre as solicitações, está uma atenção especial aos horários e aos métodos das abordagens, conciliando eficácia na fiscalização e redução do impacto econômico. Sandro Rocha comprometeu-se a buscar soluções, especialmente em relação ao cronograma das operações.



De acordo com o deputado, moradores relatam abusos. Uma manicure de Pimenta Bueno, que preferiu não se identificar, contou ter sido abordada no fim do dia: Uso minha moto para atendimentos domiciliares e já fui parada em blitz ao voltar para casa, cansada. É humilhante, disse.



Um empresário de Espigão do Oeste, que também não quis se identificar, acusou o Detran de mirar agricultores: Eles são surpreendidos ao sair do banco, após receberem venda do leite ou de algum produto da lavoura. Trata o trabalhador como bandido. Já um autônomo de Cacoal criticou a estrutura das operações: Já vi frota do Detran com dezenas de servidores em comboio. Parece mais farra de diárias do que fiscalização.



Mendonça afirmou que o diretor do Detran se comprometeu em revisar os protocolos para coibir práticas abusivas. Segundo o deputado, o Detran é um órgão que sempre manteve um trabalho sério e reconhecido no trânsito. Ele disse acreditar que as reivindicações apresentadas serão atendidas.





Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar