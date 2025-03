Deputada Dra. Taíssa destina R$ 150 mil para aquisição de colhedora de milho na zona rural de Guajará-Mirim

A agricultura familiar de Guajará-Mirim recebeu um importante reforço com a destinação de R$ 150 mil pela deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) para a Associação dos Produtores Rurais do Ramal Cachoeirinha, localizada na área rural do município. O recurso já está disponível na conta da associação e será utilizado para a aquisição de uma colhedora de milho, maquinário essencial para fortalecer a produção agrícola da região. A entrega oficial da colhedora será realizada nos próximos dias, com a presença da parlamentar e lideranças locais. A iniciativa é fruto do compromisso da deputada com o fortalecimento da agricultura familiar e a geração de renda no campo.



“Investir no pequeno produtor é garantir alimento na mesa, dignidade no trabalho e desenvolvimento para as comunidades rurais. A colhedora de milho vai facilitar o dia a dia dos agricultores do Ramal Cachoeirinha, trazendo mais eficiência e produtividade”, destacou a deputada Dra. Taíssa. A ação reforça o trabalho da parlamentar em levar mais estrutura e apoio às zonas rurais de Rondônia, promovendo oportunidades e melhores condições de trabalho para os produtores locais.





Texto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar

Foto: Luís Gustavo | Assessoria parlamentar