Deputado Nim Barroso discute demandas com prefeito de São Francisco do Guaporé

Na região do Vale do Guaporé, o deputado estadual Nim Barroso (PSD) se reuniu com o prefeito de São Francisco do Guaporé, Zé Wellington (PL), para debater as principais demandas do município nas áreas de saúde, agricultura e esporte. O encontro, realizado na manhã desta segunda-feira (24), teve como objetivo reforçar a parceria entre o parlamentar e a administração municipal.



A reunião contou com a presença de diversas lideranças e focou na definição de estratégias para a aplicação eficiente de recursos. “São Francisco do Guaporé é um município forte, e investir na agricultura, por exemplo, significa gerar mais renda para a comunidade e fortalecer a economia local”, destacou o deputado Nim Barroso.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Para o parlamentar, a parceria entre os governos estadual e municipal é essencial. “Nosso mandato está comprometido em atender às necessidades da população. O diálogo é fundamental para garantir que os investimentos sejam direcionados corretamente e tragam benefícios reais para a cidade”, afirmou.



O prefeito Zé Wellington ressaltou a importância dessa colaboração para o desenvolvimento do município. “O apoio do deputado Nim Barroso é fundamental para avançarmos com projetos que beneficiem nossa população. Setores como saúde, agricultura e esporte precisam de atenção especial, e essa união de forças é essencial para conquistarmos melhorias”, disse.



O deputado tem intensificado suas visitas aos municípios, ouvindo a população e lideranças locais para identificar demandas e buscar soluções que atendam às necessidades da comunidade.



Texto: Natalino Ferreira Soares | Jornalista

Fotos: David Lucas