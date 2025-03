Ezequiel Neiva destaca contribuições do governador Marcos Rocha em solenidade na Alero

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) destacou o trabalho realizado pelo governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), ao valorizar a honraria recebida, a de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia. Nesta segunda-feira (24), a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) foi palco de uma emocionante homenagem, concedendo a distinção em reconhecimento aos serviços prestados pelo governante ao longo de sua trajetória pública, com especial ênfase em sua atuação como governador do Estado.

A iniciativa foi do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que, em conjunto com o deputado Laerte Gomes (PSD), apresentou a proposta de concessão da honraria. Durante a cerimônia, Ezequiel Neiva destacou o trabalho incansável do governador ao longo de seu mandato e a trajetória de serviços prestados à sociedade rondoniense desde 1989.

O deputado Ezequiel Neiva relembrou com carinho o tempo em que teve Rocha como professor em seu curso de Formação da Polícia Militar em 1995, mencionando a alegria e honra de tê-lo como governante do Estado. “Esta homenagem em conjunto com o Laerte é motivo de muito orgulho por tudo que você tem feito por nosso estado de Rondônia. Por mais crítico que seja o posicionamento de um deputado, sempre existe um respeito como um homem honrado e temente a Deus que você é”, afirmou o parlamentar.

Com vasta experiência educacional e na segurança pública, Marcos Rocha foi elogiado por sua dedicação e liderança. Em sua trajetória, o governador se destacou como professor universitário, diretor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, secretário Municipal de Educação e titular da Secretaria de Estado da Justiça. Além disso, também acumula uma trajetória de destaque na Polícia Militar, com funções tanto na área administrativa quanto operacional. Sua experiência e comprometimento com o desenvolvimento de Rondônia são evidentes em seu atual cargo como governador.

“Não é só receber homenagem, mas sim muito trabalho, entrega e sacrifício. O apóstolo Paulo diz que atribulação produz paciência, paciência produz experiência e a experiência produz a esperança. A esperança que arde no seu peito e no seu coração de transformar nosso estado num local cada vez melhor para se morar e viver. O progresso é o fruto da união entre as pessoas, entre os poderes, e você tem trabalhado por isso. Quanto mais unidos e organizados estivermos em nosso Estado, mais fortes seremos”, destacou Ezequiel Neiva.

Texto: Alexandre Almeida/Secom/Alero