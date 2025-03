Governador Marcos Rocha recebe o título de Cidadão do Estado de Rondônia das mãos dos deputados Laerte Gomes e Ezequiel Neiva

Em sessão solene realizada na tarde desta segunda-feira, 24, o governador do estado Marcos Rocha (União Brasil) recebeu o Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia. O evento aconteceu no plenário Lúcia Tereza, da Assembleia Legislativa e atendeu proposição dos deputados Laerte Gomes (PSD) e Ezequiel Neiva (União Brasil).

A mesa de honra foi composta pelos dois deputados proponentes, Laerte Gomes e Ezequiel Neiva, Deputado Jean Oliveira (MDB), Alan Queiroz (Podemos), pelo homenageado, governador Marcos Rocha, primeira-dama Luana Rocha, além de Jaqueline Guedes Marinho, chefe da Defensoria Pública da União; Raduan Miguel Filho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; Marcelo Lima Oliveira, representante da Procuradoria do Ministério Público do Estado, Victor Hugo Souza Lima, Defensor Público Geral de Rondônia e Marcio melo Nigueira, presidente a Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil. Também participaram da sessão solene os deputados Eyder Brasil (PL), Ribeiro do Sinpol (PRD) e Luizinho Goebel (Podemos).

O Título de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia é a maior honraria que o Estado pode prestar a um cidadão que não nasceu em solo rondoniense e passa a ser um cidadão pela sua história de trabalho e serviços prestados em defesa do povo da localidade que lhe concedeu tal cidadania. De acordo com o vice-presidente da Assembleia Legislativa e presidente da sessão Solene, Laerte Gomes, esta é uma homenagem de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo governador ao longo do tempo, desde quando chegou em Rondônia até o exercício do cargo de governador “que faz com maestria, comprometimento, dedicação e responsabilidade”.

Para o presidente da OAB, Marcio Nogueira, trata-se do reconhecimento como cidadão honorário de um líder, cuja trajetória se entrelaça profundamente com a história e o desenvolvimento dessa terra. É o reconhecimento de uma vida de dedicação e serviço público exemplares.

O Defensor Público Geral de Rondônia Victor Hugo de Souza Lima destacou-se tratar de uma grande honra em participar da sessão solene que simboliza a gratidão e o respeito da população de Rondônia pelo trabalho sério e dedicado pelo governador Marcos Rocha em prol do desenvolvimento do estado. O compromisso do governador é visível em cada gesto, em cada ação voltada ao desenvolvimento social, segurança pública e a justiça no nosso estado. Receba as nossas congratulações mais sinceras, com a certeza de Deus continuará iluminando seu caminho para um estado melhor para todos. Estamos certos que Rondônia continuará avançando com o fruto de seu trabalho dedicado e da sua fé inabalável”, disse o Defensor Geral.

Representando a Procuradoria do Ministério Público de Rondônia, o Subprocurador Geral de Justiça Marcelo Lima de Oliveira cumprimentou os deputados pela proposição da homenagem, se disse honrado em participar da solenidade e destacou “três virtudes do governador Marcos Rocha como a humildade questionadora, que busca entender o porquê de tudo o que está sendo proposto; o inconformismo para buscar resultados eficientes e com soluções, e a coragem de avançar, de quebrar paradigmas, de enfrentar os problemas do dia a dia em prol do desenvolvimento da comunidade. A Assembleia muito bem agiu em prestar esta homenagem e ao nosso agora conterrâneo. Meus parabéns, governador, pela comenda merecida”, disse.

Utilizando espaço aberto pelo presidente Laerte Gomes, o deputado Ribeiro do Sinpol, vice-líder do governo na Assembleia disse que conhece o governador desde a faculdade quando foi seu professor de administração e destacou “a virtude de administrador do governador Marcos Rocha, que transformou o estado de Rondônia em um celeiro de oportunidade para os rondonienses e para investimento, sendo o segundo maior estado em termos de crescimento em 2024 e uma das grandes oportunidades de investimento. Trata-se de um homem trabalhador, dedicado e honesto, que está buscando sempre o melhor para o povo de Rondônia, com dinamismo, transparência e compromisso com a ciosa pública. Parabéns governador pela justa homenagem que a Assembleia lhe concede como forma de reconhecimento por tudo o que fez por essa terra”, disse o deputado Ribeiro.

Na sequência, o deputado Eyder Brasil (PL) usou a tribuna para prestar homenagem ao governador Marcos Rocha, apontando a competência e a dedicação com que o governador desempenha as suas funções. “Se o nosso estado se encontra nestas condições de pleno desenvolvimento, isso é fruto do seu trabalho, da sua liderança, da sua dedicação, de quem não tem hora para trabalhar. Hoje temos, além de um governador, um líder, um estadista, um grande articulador político, que avocou para si a responsabilidade de articular com os demais poderes e trabalhar de forma séria, olhando nos olhos dos deputados e dos chefes dos demais poderes para a contrução de um estado cada vez maior. Como rondoniense fico feliz em tê-lo como conterrâneo, com a certeza de que a homenagem é justa e engrandece não só a pessoa do cidadão Marcos Rocha, mas toda a sua família e toda a população do nosso estado. Tive a honra de votar a favor desta homenagem lá em 2019 e agora a satisfação de fazer parte deste momento, seis anos depois, neste novo mandato”, disse Eyder.

O Deputado Luizinho Goebel destacou se tratar de um momento importante, oferecendo a um cidadão a maior honraria que a Assembleia pode conceder. “é o que temos de melhor na Assembleia Legislativa para homenagear um cidadão no território rondoniense. Por muitas vezes a gente está investido de um mandato de deputado, de governador, de secretário, e as cobranças vêm, os problemas existem e apesar de toda força, nem sempre conseguimos realizar, mas tem uma coisa que precisamos destacar que é a dedicação, o nosso esforço e o nosso desejo de fazer as coisas acontecerem. Queremos reconhecer o seu trabalho e destacar que a figura do governador é a ponta da lança, que quando chega nele, ele precisa resolver, e isso tem acontecido no nosso estado. Essa homenagem é o reconhecimento do cidadão, que está acima da sua investidura de governador, pela sua trajetória, pelo seu trabalho desde o seu início na carreira militar. Estamos reconhecendo um homem de bem e que merece o nosso respeito”, disse Luizinho.

O primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia, Deputado Alan Queiroz parabenizou a iniciativa dos deputados Laerte Gomes e Ezequiel Neiva pela propositura da comenda, que julgou merecida ao governador Marcos Rocha. Alan lembrou do episódio de seu acidente automobilístico durante a campanha de 2022 e agradeceu de forma pública a manifestação de apoio recebida do governador Marcos Rocha. “É uma homenagem justa a um homem fiel, dedicado e amigo. Um líder, um homem de família, que respeita a todos e trabalha incansavelmente pelo desenvolvimento de Rondônia”, disse Alan Queiroz.

Ao utilizar a tribuna, o deputado Jean Oliveira, destacou a homenagem ao governador Marcos Rocha como uma forma de reconhecimento e justiça. Assim como fizeram os demais deputados que o antecederam, parabenizou a primeira dama Luana Rocha por ser a base sólida de uma família dedicada, que ajuda a edificar a fortaleza chamada Marcos Rocha. Jean lembrou que o governador foi por três vezes reconhecido pela população através do voto, vencendo o segundo turno em 2018 e os dois turnos em 2022, o que mostra a sua liderança e capacidade de comandar o estado de Rondônia, o que lhe faz digno da maior comenda que um cidadão pode receber no estado, que é o título de cidadão honorário. É um título avalizado pela população, pelo eleitorado de Rondônia, que depositou seu voto no maior governador que Rondônia já teve. É o reconhecimento de um trabalho sério e dedicado desenvolvido ao longo de anos, fazendo justiça social, trazendo qualidade de vida para a população, dividindo com os municípios a riqueza construída através de uma gestão séria. Fazemos justiça ao cidadão Marcos José que agora é cidadão, assim como eu que nasci neste estado”, disse.

O diretor presidente da Sociedade de Portos de Rondônia, Fernando Parente disse ser uma honra ter a oportunidade de participar deste evento tão significativa, que celebra a trajetória de um líder exemplar, mas também reforça os valores, a dedicação, o compromisso e o amor pelo estado de Rondônia.

O Secretário de Obras e serviço Público, Elias Rezende participou da solenidade e se referiu à homenagem como a capacidade do governador de administrar os talentos recebidos pela população. “O tempo tem nos mostrado o talento do governador Marcos Rocha a frente do governo de Rondônia. Hoje o tempo nos traz não apenas a oportunidade de reconhecermos um nome, mas para testemunharmos um legado de um homem que não nasceu nas terras de Rondon, mas que a ela se entregou, que vestiu a pele e a alma de um estado que lhe pertence. Rondônia não se faz pelo acaso, se fez pela coragem e coragem não se herda, se prova. Foi o que o governador Marcos Rocha mostrou a enfrentar batalhas que não estavam escritas em nenhum manual e através da sua coragem e dedicação venceu a todas, elevando o estado de Rondônia, defendendo seu povo e sua gente. Parabéns governador. O senhor é merecedor desta glória de ser um cidadão rondoniense”, disse.

O diretor geral do Detran, Sandro Rocha, que é irmão do governador, utilizou a tribuna para agradecer a oportunidade de participar da solenidade e da honra de poder compartilhar deste momento importante. “Quero dizer para você, meu irmão, que meus pais e minha avó estariam orgulhosos de você por tudo o que você tem feito pelo estado de Rondônia e por este título honorífico dado pela Assembleia de Rondônia a você. Meu irmão Marcos José Rocha dos Santos veio para Rondônia em 1989, de ônibus, num grande desafio, passou dificuldades neste estado que estava crescendo, até chegar ao posto de Coronel da Polícia Militar. Eu lhe tenho como um exemplo de homem, de caráter, um exemplo a seguir, alguém que me espelho, uma pessoa que tanto me incentivou a estudar. Você é uma pessoa do bem, sempre foi a alegria da casa, um homem íntegro e do bem. Um homem de um coração enorme, que briga por Rondônia, que luta por Rondônia, que quer o melhor para esta terra, que merece o reconhecimento através deste título. Te amo meu irmão, todos te amamos. Você é o nosso orgulho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Parabéns por este título”, disse emocionado.

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Desembargador Miguel Raduan Filho falou na sequência e ao cumprimentar a mesa diretora na sessão solene parabenizou pela iniciativa da concessão do título de Cidadão Honorário de Rondônia, dizendo se tratar de um momento especial, não só para o governador, mas para toda a população do estado em que vivemos. “Essa homenagem se reveste de grande significado, pois consagra o reconhecimento pelos relevantes serviços que o governador tem dedicado ao nosso estado. Ao Longo da sua gestão temos acompanhado com atenção e apresso os esforços empreendidos em prol do desenvolvimento de Rondônia nas mais diversas áreas, sobretudo, na construção de uma relação institucional sólida e respeitosa entre os três poderes. A harmonia e a cooperação entre as esferas de governo são pilares fundamentais para a estabilidade democrática e a efetivação de políticas públicas que beneficiam a população de Rondônia. Neste sentido, é justo destacar a postura do governador Marcos Rocha que sempre se mostrou aberto ao diálogo e a construção de soluções conjuntas para os desafios que se apresentam ao nosso estado. Em nome do poder judiciário de Rondônia manifesto os meus parabéns, com votos de que continue a conduzir o destino do nosso estado com a mesma probidade, visão e espírito público que o trouxeram até este momento. Reitero a importância da parceria institucional entre os poderes, na certeza de que trabalhando em conjunto e com respeito mútuo conseguiremos construir um futuro ainda mais promissos para os nossos rondonienses”, disse o desembargador.

O deputado Ezequiel Neiva, proponente do título em homenagem ao governador, cumprimentou todos os presentes, agradeceu o apoio recebido e destacou a carreira do governador na Polícia Militar, reforçou as qualidades do governador já destacadas por autoridades que lhe antecederam e agradeceu ao governador pelo seu empenho e dedicação em prol do desenvolvimento de Rondônia, do trabalho árduo que é comandar um estado. “Sabemos da dificuldade que é ser governador, dos desafios, das noites mal dormidas, dos problemas a resolver nas diversas pastas, mas sabemos da sua capacidade de gestão, de organização, do seu carinho com Rondônia e do seu compromisso com o povo rondoniense. Através deste título agradecemos por tudo o que o senhor tem feito pelo estado, transformando Rondônia num dos melhores estados do Brasil. Parabéns Marcos Rocha, Cidadão Rondoniense”, disse.

O outro proponente, presidente da Sessão Solene, Laerte Gomes falou sobre a homenagem, destacando se tratar de um verdadeiro reconhecimento e o pagamento de uma dívida de gratidão do povo de Rondônia com o governador Marcos Rocha. “Todos já falaram das virtudes do nosso homenageado, mas tem algumas coisas que a gente precisa falar. Eu lembro quando o senhor assumiu como secretário da Sejus com todos os problemas que o sistema penitenciário continha, que era uma verdadeira bomba relógio, mas com a sua paciência e competência, conseguiu superar as críticas, organizar a secretaria, desarmar a bomba e entregar uma Sejus organizada. Depois, foi candidato ao governo do estado, como desconhecido e acabou sendo o governador mais bem votado da história de Rondônia. Enfrentou a pandemia, dividiu a responsabilidade e ajudou a salvar milhares de vidas em Rondônia. Foi à reeleição e novamente venceu nas urnas outras duas vezes, confirmando o respeito que a população tem por vossa excelência. Hoje temos um estado pujante, crescendo, nossos índices de desenvolvimento são os melhores do país, temos o menor desemprego, mas ninguém vê o que foi feito lá atrás, no momento mais difícil da história da humanidade, Rondônia se alicerçou, se preparou para enfrentar o futuro, sob a liderança do governador Marcos Rocha. Isso é governar com sabedoria, com discernimento, com responsabilidade, pensando no povo e no crescimento do estado. Estamos todos muito felizes por estar lhe concedendo este título e reconhecendo a sua história em Rondônia, não só como governador, mas desde quando o senhor fez o concurso da Polícia Militar, porque desde lá o senhor vem construindo a sua história neste estado. Um governador municipalista, que entende que o povo mora nos municípios e divide com cada um, a sua responsabilidade. Parabéns governador”, disse Laerte.

A primeira-dama e Secretária de Ação Social, Luana Rocha, que também foi homenageada na solenidade com uma medalha de Honra ao Mérito, proposta pelo deputado Ribeiro do Sinpol, pelos relevantes serviços prestados à população de Rondônia no comando da Secretaria de Ação Social, depois de ouvir de todos os que lhe antecederam sobre a importância da sua presença no governo do estado, dando suporte ao governador para o desempenho de suas funções, subiu à tribuna onde agradeceu às homenagens sobre a sua atenção como secretária, mas deu ênfase ao trabalho do marido, o governador Marcos Rocha, com quem está casada há 22 anos. “Nossa história começou com a presença de Deus e até hoje Ele vem nos guiando em cada momento, em cada decisão, em cada ação. Hoje participo desta grande comenda que você está recebendo aqui porque a gente construiu isso juntos, nós trilhamos esse caminho juntos. Desde quando fomos morar em uma quitinete, andávamos num carrinho simples, sempre mantivemos os desafio da construção de uma história de dedicação, de amor, não só entre nós, mas com todos com quem convivemos. Em todos os cargos em que ocupou, Marcos sempre foi a pessoa que ele é hoje, nunca mudou. Sempre foi dedicado ao próximo, sempre quis mudança, mesmo que isso oferecesse desconforto para algumas pessoas que não queriam a mudança e isso é a receita do sucesso. Passamos dificuldades, sofremos ameaças quando ele ocupou o cargo de secretário da Sejus, mas com determinação venceu o desafio, conseguiu colocar a secretaria em ordem e saiu exaltado. Marcos Rocha é um homem de palavra, é um homem que honra seus compromissos, que honra cada cidadão de Rondônia e quando coloca o joelho no chão todos os dias, pede a Deus que lhe dê sabedoria, conhecimento, discernimento e visão para fazer o que é correto. Esse título é muito merecido, título de honra de ser um cidadão rondoniense, pois veio a Rondônia e frutificou, com amor e compromisso com o estado de Rondônia, que se dedica pelo crescimento do nosso estado, que reconhece os municípios, o trabalho dos prefeitos, dos vereadores, pois sabe da dificuldade que cada um passa. Parabéns Marcos pela sua atuação como governador, parabéns pelo reconhecimento do seu trabalho, pela sua dedicação como pai, como marido, como amigo. Assim como José, você veio de outra terra para promover o desenvolvimento da vida das pessoas”.

Depois de receber o título de Cidadão Honorário de Rondônia a medalha de Honra ao Mérito Rondoniense, o governador Marcos Rocha assumiu a tribuna e agradeceu às homenagens recebidas. “Ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente precisa ter conselheiros, precisamos de pessoas que verdadeiramente estejam no nosso lado. Lembro de todos os momentos em que passei nesta trajetória de vida, da morte da minha mãe por um erro médico, das lutas do meu pai, dos atrasos de salários dos servidores de Rondônia, do sofrimento dos meus colegas que tinham suas famílias para sustentar e não recebiam há quatro meses, do início do meu casamento, do nascimento dos meus filhos, de todas as lutas enfrentadas até este momento, da Sejus, da educação do município, do Colégio Tiradentes, da minha primeira eleição, das dificuldades da pandemia, da crise recente que envolveu a segurança pública, mas lembro também que nunca estive só. Eu quero dizer que a gente não pode se conformar. Sabemos que o poder corrompe alguns, mas tenho a certeza de que ele não me corrompe, o poder não me seduz. O poder tem que ser usado para se fazer o bem para toda a população. Temos histórias de pessoas que se corromperam pelo poder, pela ganância, mas a gente sabe o fim que tiveram. Nós precisamos honrar o poder que nos foi cedido, à Deus, pois foi Ele que nos deu a graça de sermos servidores do estado de Rondônia, de estar como governador, deputados, secretários. Temos que ver qual o verdadeiro objetivo da nossa existência. Precisamos ver o exemplo da pandemia, quantas pessoas se foram, pessoas boas, pessoas ruins, e entender que todos temos um objetivo e precisamos aproveitar o tempo que nos foi dado para fazer o bem, para construir um futuro melhor para o nosso povo. O que eu peço a todos é que sejamos honestos. Ninguém é obrigado a fazer coisa errada, porque a nossa vida é passageira. Precisamos enfrentar os desafios que nos foi dado, sem pensar em nada em troca. Precisamos seguir o foco do bem e só peço que aqueles que estão comigo acreditem que o caminho do bem é o caminho certo. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado aos deputados por essa homenagem e pela oportunidade de ser um cidadão rondoniense”, agradeceu o governador.

