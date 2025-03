Ezequiel Neiva garante investimento para a construção de salas de aula para crianças com necessidades especiais

A educação inclusiva no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, dará um passo importante na rede pública de ensino, com a destinação de recurso assegurado pelo deputado Ezequiel Neiva, atendendo pedido do morador local, Dorvalino Pinheiro, uma das principais lideranças da Ponta do Abunã.



Dorvalino solicitou ao deputado investimento para a construção de duas salas de aula e uma sala para a diretoria da escola Maria Casarotto Abati. “Todas as crianças merecem atenção diferenciada, mas as salas inclusivas atenderão alunos com demandas diferentes, que necessitam de cuidados especiais”, atentou o parlamentar ao anunciar o compromisso para a destinação do recurso.



Ezequiel Neiva reforçou ainda, que o objetivo é oferecer um espaço que respeite as necessidades individuais de cada aluno, garantindo um ensino de qualidade e promovendo a autonomia das crianças. “Essa iniciativa do Dorvalino Pinheiro representa um avanço significativo na promoção da inclusão e no direito à educação para todos”, acrescentou o deputado.



O parlamentar afirmou que investimento contribuirá para a garantia da igualdade de oportunidades dentro do ambiente escolar. “A inclusão é um compromisso que deve ser assumido por toda a sociedade. Com essas novas salas, estamos garantindo que essas crianças tenham um espaço adequado para seu desenvolvimento educacional e social”, declarou Neiva.



Texto: Nilson Nascimento | Jornalista

Foto: Nilson Nascimento